Prezzo benzina | diesel e gpl | aumenti a fine marzo 2019 | l’analisi

termometropolitico

(Di giovedì 28 marzo 2019)e gpl:, l’analisiQuesta ultima settimana diè stata segnata da altridei prezzi raccomandati dalle compagnie petrolifere. In particolare da Eni e Tamoil che hanno incrementato le tariffe di un centesimo, come avevano già fatto due volte nel mese.Anche Api-IP e Q8 hanno fatto lo stesso in questi giorni.Di conseguenza ora in media i prezzi dellahanno raggiunto 1,57 euro al litro nel caso della modalità self service e 1,7 se ci si fa servire.Nello specifico le tariffe praticate nel self service vanno da 1,661 euro al litro con Tamoil a 1,582 con Eni, Api-IP e Q8, ma si scende a 1,547 euro al litro con i distributori indipendenti.Passando alin media si paga 1,493 euro al litro se ci si serve da soli, e 1,626 da serviti.In questo caso si va, nel self service, da ...

mariago29862102 : Vendesi Peugeot 206. anno 2012 / km 97000 a benzina e GPL. único propietario tenuta bene. Cinghie e pompa di distr… - greco_alessio : RT @fasulo_antonio: 'Più della metà della benzina che fate per andare a lavorare se ne va in accise. Cosa faccio se vinco le elezioni? Facc… - Antonov453 : @Umile20 @marattin È calato il costo della materia prima sul mercato, non le tasse su di essa e nemmeno gli oneri d… -