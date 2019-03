Prato | test del Dna anche sul figlio maggiore dell’infermiera arrestata

Test del dna sul figlio 11enne della donna di Prato : potrebbe essere nato da un rapporto extraconiugale : Il secondo figlio della donna di Prato arrestata per "atti sessuali con minore" potrebbe essere sottoposto al Test del dna. È quanto scrive il Corriere della Sera in un articolo a firma di Marco Gasperetti. L'esame si renderebbe necessario per provare la paternità del ragazzo.La Procura ha chiesto l'accertamento del dna sul secondo figlio della donna, che ha 11 anni: c'è il sospetto che anche lui possa essere nato da ...

Prato - 14enne accusa la prof : "Dice che il suo neonato è figlio mio". Ma lei nega : "Pronta al test del Dna" : "Quando le ho detto che non volevo più andare da lei mi ha rivelato che il figlio appena avuto non era del marito ma bensì mio". L'accusa è di quelle che lascia a bocca aperta. A farla un ragazzo di 14 anni di Prato nei confronti di un'infermiera di 35 anni, amica di famiglia, che gli dava ripetizioni private d'inglese. Da qui è scattata l'indagine della Procura di Prato per violenza sessuale su minore.L'indagata si ...