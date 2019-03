Prato | lo sfogo del ragazzino andato a letto con la prof | Lei minacciava il

ilgiornale

(Di giovedì 28 marzo 2019) "Sono disperato, la mia vita è rovinata". Il 14enne diche ha avuto un figlio con l'insegnante che lo ha molestato è crollato in un pianto liberatorio con l'istruttrice della palestra di karate, raccontando tutto.La donna è ora agli arresti domiciliari per violenze sessuale su minori, mentre il teenager vive giorni difficili, di totale disperazione. Le testimonianze della istruttrice del ragazzo e quella del responsabile della palestra dove si allenava registrano tutta la sofferenza giovane per quanto successo: la gravidanza e il clamore mediatico di quella relazione."La mamma ci disse che il figlio si comportava in modo strano e quindi ci chiese di parlare con lui. La sera prima aveva saputo che chattava con frequenza assidua con la 35enne, che è la madre di un altro mio allievo..", il racconto degli istruttori agli inquirenti. Il 14enne, dopo essersi rifiutato di spiegare, ...

infoitinterno : Prato, lo sfogo del 14enne dopo le minacce della prof: 'Quella donna mi ha rovinato la vita' - tpi : Prato, il 14enne che ha avuto un figlio con l'infermiera-insegnante si sfoga per la prima volta - allnews24eu : 'Quella mi ha rovinato la vita'Prato, tragico sfogo del 14enneCosì la prof lo aveva minacciato - AllNews24 - Il… -