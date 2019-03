Prato | figlio da 15enne | domiciliari alla profIl pm | Ipotesi contatti con altri

Prato - arrestata la 31enne che ha avuto un figlio da un 14enne : Frequentava siti pedopornografici e aveva contatti via chat con altri minorenni. La vicenda che tanto scalpore ha suscitato a Prato come nel resto d'Italia, ha avuto nelle scorse ore una svolta giudiziaria e si è arricchita di dettagli rilevanti ai fini di un rinvio a giudizio. La donna neomamma di un figlio , che ora ha pochi mesi, avuto dall'allievo 14enne a cui dava ripetizioni d'inglese, è da stamattina agli arresti domiciliari: il gip ha ...

Prego per il figlio dell’insegnante di Prato : Se avesse abortito non l’avrebbero arrestata. Se anziché fare l’amore si fosse fatta inseminare artificialmente non l’avrebbero arrestata. Se anziché fare l’amore con un ragazzo a cui piaceva tanto si fosse fatta fecondare a pagamento da un omosessuale a cui faceva schifo non l’avrebbero arrestata (