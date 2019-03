Portatile per fare grafica e montaggi video | i migliori da comprare

Il pannello luminoso Portatile per immortalare scatti d’autore con lo smartphone : I dettagli fanno la differenza, specie per fotografi e filmmaker che puntano a colpire il pubblico con le immagini. Per loro avere una fotocamera di pregio è d’obbligo ma non sufficiente, perché contano anche gli accessori che gli permettono di migliorare gli scatti. Una novità valida ed economica in tal senso arriva con Crack Light, un pannello portatile composto da 49 Led (temperatura del colore 6000K), che fornisce la luce necessaria per ...

Lenovo ThinkVision M14 è il monitor Portatile per i professionisti in movimento : Lavorare in movimento con il notebook è ormai una consuetudine. Ad alcuni professionisti però lo schermo del portatile spesso non basta. Per esempio, i grafici, gli architetti, chi fa montaggio video, hanno bisogno di uno spazio di visualizzazione ben più ampio dei 13, 14 o 15 pollici del notebook per svolgere il proprio lavoro. Una possibile soluzione è mettere in borsa, oltre all’alimentatore del notebook, il nuovo monitor portatile ...

Sicurezza alimentare : ecco “Safefood” - il dispositivo laser Portatile per controllo qualità del cibo : ENEA scende in campo contro le frodi alimentari con “Safefood”, il dispositivo laser portatile per lo screening rapido e affidabile della qualità del cibo che finisce sulle nostre tavole. Grazie al progetto “TECHEA”[1], per il quale ENEA ha stanziato 1 milione di euro, nei laboratori di Frascati sono stati realizzati due prototipi: uno destinato alle attività ispettive di organi di controllo come i NAS dei Carabinieri e l’altro per i controlli ...