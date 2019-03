POIETIKA La parola che arde | Campobasso | dall' 8 al 16 aprile

ilsussidiario

(Di giovedì 28 marzo 2019) Straordinario il cartellone di ospiti, provenienti da tutto il mondo e coinvolti in dialoghi al Teatro Savoia presente anche Wim Mertens

EspoarteMag : La parola che arde: al via la Quinta Edizione di Poietika - OltreleColonne : La parola che arde: al via la Quinta Edizione di Poietika - DonatoZoppo : Chi va con lo Zoppo... non perde POIETIKA V EDIZIONE: La parola che arde! -