Pil | Zingaretti | ' situazione gravissima | proposte Pd per salvare Paese'

Pil - Zingaretti : Pd vedrà parti sociali : ROMA, 28 MAR - "La situazione dell'economia è gravissima e pericolosa. Avanzeremo al Governo, alle forze sociali e produttive le nostre proposte per salvare il Paese. Il 2 aprile è già previsto incontro con i sindacati il 9 con ...

Pil - Zingaretti : Governo dica verità. Presto pacchetto misure per sviluppo - : "Bankitalia e il Centro studi Confindustria purtroppo confermano quello che diciamo da tempo: peggiora l'economia, crescita zero, occupazione in stallo, rischio stangata da 32 miliardi di euro". Lo scrive su Facebook il neo segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Questo Governo continua a litigare su tutto ...