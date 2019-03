Pil rivisto allo 0 | 1% | dallo 0 | 7% previsto S&P taglia le stime di crescita | Italia

Pil 2018 rivisto al ribasso rispetto previsioni del governo - debito record : L'Istat rivede al ribasso la stima di crescita per il 2018 al +0,9% e registra un aumento record del debito al 132,1%, superiore anche al picco registrato nel 2014. Luci e ombre invece sul fronte del lavoro: la disoccupazione a gennaio e' ferma al 10,5% ma sale quella giovanile al 33%. Gli occupati aumentano di 21.000 unita' sul mese (+0,1%) ma esclusivamente tra gli uomini. Cresce il lavoro stabile con 56.000 dipendenti fissi in piu', mentre ...

Cresce l'occupazione ma non per i giovani. Pil rivisto al ribasso dall'Istat : Nel 2018 il Pil è aumentato dello 0,9%. Lo rileva l'Istat rivedendo al ribasso la stima precedente del +1% e non è una buona notizia per l'Italia. La crescita dell'economia è proseguita per il quinto anno consecutivo, ma segna un rallentamento rispetto al 2017. L'indebolimento della dinamica è derivato da un netto ridimensionamento del contributo della domanda ...