Pianeti extrasolari | siamo oltre i 4 000 | ma quasi nessuno sembra adatto alla vita

Nove anni di intenso lavoro a a caccia di Pianeti extrasolari : ecco l’ultimo regalo del telescopio Kepler : Dallo scorso 30 ottobre si trova in un’orbita sicura, godendosi la meritata pensione dopo oltre Nove anni di intenso lavoro a raccogliere dati sulla luce proveniente da migliaia di stelle e a caccia di pianeti extrasolari: il vacanziero in questione è il telescopio spaziale Kepler della Nasa, messo a riposo in seguito all’esaurimento del carburante. Nonostante il pensionamento fosse vicino – spiega Global Science – il telescopio ha ...