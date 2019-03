Pesticidi | la frutta e la verdura che mangiamo sono sane? Uno studio lo rivela e dà un

Pesticidi : ecco la lista di frutta e verdura più contaminata e quelle che ne contengono meno : Ogni anno l’Environmental Working Group (EWG) pubblica la Shopper’s Guide to Pesticides in Produce, il cui risultato è la lista della cosiddetta “Sporca Dozzina” (Dirty Dozen), ovvero i tipi di frutta e verdura che contengono il più alto livello di Pesticidi residui. I rapporti del Programma per i dati sui Pesticidi, rilasciati dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, hanno indicato che quando i residui ...

Frutta e ortaggi - aumentano i Pesticidi : Non si vedono e non si sentono, ma si trovano negli alimenti e sono in aumento. Sono i pesticidi , che l'Italia ha cercato di contrastare adottando un Piano d'Azione Nazionale che mira a una sensibile ...

Legambiente : il 34% di frutta e verdura è contaminato da Pesticidi : “Boscalid, Chlorpyrifos, Fludioxonil, Metalaxil, Imidacloprid, Captan, Cyprodinil sono i pesticidi più diffusi negli alimenti campionati in Italia. Fungicidi e insetticidi utilizzati in agricoltura. Se li conosci, sei libero di evitarli? Forse no. Perché non si vedono e non si sentono, ma troppo spesso sono lì, nonostante il nostro Paese abbia adottato un Piano d’Azione Nazionale che mira a una sensibile riduzione del rischio associato ai ...