Perché peggiora la fiducia nell' economia europea

MotoGP - Marc Marquez : “Mi sono fermato Perché la spalla stava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso all’ottavo posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a terminare prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci ...