Per il rilancio del Real pronti 500 milioni

Juventus - Higuain Per Icardi : il doppio rilancio dal tango argentino : Higuain Icardi- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estivo. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, Gonzalo Higuain potrebbe far ritorno in bianconero a partire dal prossimo giugno. Difficilmente il Chelsea deciderà di riscattare il giocatore, vanificando così la possibilità della Juventus di incassare circa 36 […] More

Marine - disordine e problemi : il Piano coste come base Per il rilancio : LECCE - Le Marine al centro del dibattito, oggi, fra i sostenitori al ritorno di Carlo Salvemini alla carica di sindaco. Il quale, come preannunciato, ha fatto visita questa mattina a Torre Chianca, ...

SPerimentazioni e progetti di economia circolare : il rilancio delle Periferie passa da Torino City Lab di AxTo : Questi progetti portano nuovi posti di lavoro, Sperimentazioni di stili di vita differenti e vanno a costruire un'economia circolare positiva e innovativa. AxTo finirà quest'anno, ma lascerà in ...

Reindustrializzazione e rilancio Per l'area vasta : Il protocollo è stato sottoscritto da Comune di Collesalvetti, Associazione Culturale "Caffè della Scienza" di Livorno, Interporto Vespucci, Università di Pisa, Confindustria, Cna, Autorità di ...

Fs - Battisti : 600 nuovi treni Per rilancio trasporto pendolari : Roma, 23 mar., askanews, - 'Seicento nuovi treni regionali e un investimento economico di 6 miliardi di euro sono i numeri importanti per il rilancio del trasporto ferroviario pendolare in tutta ...

"Spìcciati" - i ramini Per il rilancio dell'Italia : così si possono distribuire 200 milioni ai progetti dei giovani : ... ha spiegato che 'Spìcciati è un progetto sul quale lavoriamo da oltre tre anni, sarà una realtà del no profit italiano ed ha l'obiettivo di contribuire e sviluppare l'economia, favorendo la crescita ...

Salvini e Di Maio - è gelo : sfida Per intestarsi il rilancio : ... messo a punto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dovrebbe ammortizzare il contenuto del documento di economia e finanza, Def, previsto per i primi di aprile. Le misure, che Tria ha ...

Lazio - Marusic : la rivincita - dalle critiche al rilancio Per la Champions : Dall'Inter al Milan, sempre sognando la Champions League. Adam Marusic è tornato a segnare in campionato 301 giorni dopo l'ultima volta . Il cartellino, in Serie A, lo aveva timbrato l'ultima volta lo ...

Matteo Salvini - il rilancio sulla flat tax Per le famiglie. Il piano e i numeri : chi ci guadagna e quanto : La Lega lancia con forza il tema della flat tax familiare e all' improvviso spuntano dossier sull' inapplicabilità della misura. Ieri mattina, a Melfi - in provincia di Potenza - il ministro dell' Interno Matteo Salvini ha dichiarato l' intenzione di far entrare entro la fine dell' anno la tassa pia

Agricoltura - Centinaio : “Per il rilancio servono progetti e controlli che garantiscono la qualità” : Per riassicurare reddito alle aziende agricole e di trasformazione della Campania “bisogna far partire, come fatto altrove, un progetto di filiera perche’ i fondi si riescono ad avere solo quando partono questi progetti di filiera”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gianmarco Centinaio, parlando a Napoli con i giornalisti, a margine della chiusura del ciclo di studi della scuola di formazione della ...

Tre cooPerative di comunità Per il rilancio di Castiglione d'Orcia e San Casciano dei Bagni : A San Casciano dei Bagni l'obiettivo è invece creare una cooperativa, prevalentemente femminile, che sogna un'economia circolare, dove non ci sono, o quasi, rifiuti e tutto si ricicla e rilavora. Lo ...

Blutec - spunta memorandum con Jiayuan : 50 mln Per rilancio Termini Imerese : Milano, 13 mar., LaPresse, - Un piano di acquisto da 50 milioni di euro per rilanciare lo stabilimento di Termini Imerese. È questo il cuore del memorandum of understanding predisposto il 28 febbraio ...

PIR : difficile un rilancio con il decreto. La view degli esPerti : ... dopo la messa a punto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non e? ancora chiaro quando sara? pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il testo confermerebbe le modifiche sostanziali per il ...

