Pensioni per 17 | 8 milioni In italia | valgono 204 miliardi l' anno

Pensioni - Inps : 17.8 mln quelle vigenti. Per 61% importo inferiore a 750 euro : Le Pensioni vigenti all'1.1.2019 sono 17.827.676 di cui 13.867.818 di natura previdenziale , cioè prestazioni che hanno avuto origine dal versamento di contributi previdenziali, vecchiaia, invalidità ...

Le Pensioni degli italiani valgono 204 miliardi. Il 61 per cento sotto 750 euro : MILANO - Le pensioni degli italiani sono 17,8 milioni e valgono poco più di 204 miliardi di euro. Sono i dati che emergono dalla ricognizione dell'Inps sui trattamenti vigenti all'inizio del 2019. ...

Pensioni : aumenti e soglie meno rigide per gli invalidi con il decreto diventato legge : Il decreto legge n° 4 del 2019, il cosiddetto decretone su reddito di cittadinanza e Pensioni, è stato ufficialmente convertito in legge. Anche a Palazzo Madama c’è stato il via libera al testo con tutte le modifiche apportate durante i lavori parlamentari. Adesso il testo finirà in Gazzetta Ufficiale, ma possiamo dire che tutto quello che prevede è effettivamente entrato in vigore. L’impianto iniziale di quota 100 e reddito di cittadinanza è ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 per tutti ed esodati - il punto di Rizzetto : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti ed esodati, il punto di Rizzetto Chiamato in causa dal deputato M5S Luca Sut sulle divergenze in merito al Decretone, l’esponente di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto ha replicato con un lungo post su Facebook, intitolato “La differenza tra il parlare e l’agire”. Rizzetto parla di diversi temi: non solo del maxi-decreto che contiene Quota 100 e reddito di cittadinanza, e per il quale è ...

?Pensioni ultima ora : domande Quota 100 - tabella per regioni e province : ?Pensioni ultima ora: domande Quota 100, tabella per regioni e province Pensioni ultima ora: continuano gli aggiornamenti da parte dell’Inps sul numero di domande di Quota 100 presentate dai lavoratori per andare in pensione secondo le nuove regole. Col decreto legge n. 4/2019 pubblicato il 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale si è data la possibilità di accedere alla pensione a chi ha due requisiti base: 62 anni di età e 38 anni di ...

Pensioni - Brambilla su Quota 100 : 'Solo il 10% del personale uscente verrà sostituito' : Giungono nuove critiche per quanto riguarda il famigerato meccanismo della Quota 100 lanciato dalla Lega e contenuto nel cosiddetto decretone che è ancora in attesa di essere esaminato dal Senato prima della conversione definitiva in legge. Tuttavia, entro il 29 marzo, la partita sulla previdenza dovrebbe chiudersi seppure parzialmente. Superate le 100 mila domande per Quota 100 Sono circa 101.538 le domande presentate finora presso l'Istituto ...

Pensioni Quota 100 e RdC : si attende per oggi il voto finale : L'esame del cosiddetto "decretone" prosegue in Parlamento e si appresta a terminare il proprio processo di verifica entro la giornata di oggi, con l'aula del Senato chiamata ad esprimere il proprio voto finale. Il provvedimento, che contiene tra l'altro l'avvio delle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e del reddito di cittadinanza, è arrivato presso palazzo Madama in terza lettura a seguito degli interventi correttivi apportati lo scorso ...

Troppo denaro percepito : da aprile Pensioni al ribasso ed a giugno probabile conguaglio : Nel commentare il voto regionale in Basilicata il nuovo segretario del PD Zingaretti ha chiesto esplicitamente al governo di porre un freno ai tagli sulle pensioni relativi alla perequazione che da aprile molti pensionati subiranno. Evidente che l’argomento interessi molto l’opinione pubblica perché il nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni al costo della vita produrrà l’effetto di ridurre gli importi che molti pensionati riceveranno ...

Pensioni Inps 2019 : calendario pagamento e data accredito per mese : Pensioni Inps 2019: calendario pagamento e data accredito per mese calendario Pensioni 2019: data accredito Il 2019 sarà un anno cruciale in materia di Pensioni. Molti italiani tramite Quota 100 avranno la possibilità di andare in pensione prima di quanto previsto con la riforma Fornero. Si tratta di modalità che saranno ufficializzate a breve ma di cui da tempo conosciamo gli assi portanti. Quota 100 darà diritto di accesso alla pensione a ...

Pensioni Quota 100 - verso stime di costi per 33 miliardi di euro e solo il 10% di turnover : Le nuove Pensioni anticipate tramite la Quota 100 stanno arrivando alla conclusione del proprio iter legislativo in Parlamento ed hanno già registrato oltre 100mila richieste, ma non smettono di far discutere per via dei costi elevati, delle basse stime di turn over e dei lavoratori che non riescono ad accedere in virtù dei requisiti piuttosto elevati. La valutazione effettiva potrà essere svolta solo nei prossimi mesi, ma nel frattempo non ...

Pensioni : Q100 - nessuna misura per gli esodati - nuova ipotesi per l'uscita : Dopo aver ricevuto il via libera dalla Camera, il cosiddetto decretone passa al rush final con il passaggio al Senato per la terza lettura prima di essere convertito definitivamente in legge. Numerose sono le novità in materia previdenziale introdotte dal nuovo maxi decreto unico. nessuna misura per gli esodati Si tratta del riscatto agevolato degli anni di laurea, dell'innalzamento della soglia fino a 45 mila euro per la liquidazione del ...

Pensioni Inps 2019 : calendario pagamento e data accredito per mese : Pensioni Inps 2019: calendario pagamento e data accredito per mese pagamento Pensioni 2019, il calendario Il 2019 sarà un anno cruciale in materia di Pensioni. Molti italiani tramite Quota 100 avranno la possibilità di andare in pensione prima di quanto previsto con la riforma Fornero. Si tratta di modalità che saranno ufficializzate a breve ma di cui da tempo conosciamo gli assi portanti. Quota 100 darà diritto di accesso alla pensione a chi ...

Perequazione Pensioni - calcoli da rifare : C’erano una volta tre scaglioni per la Perequazione delle pensioni al costo della vita (legge 388/2000) con rivalutazione del: 100% fino a tre volte il minimo; 90% da tre a a cinque volte il minimo; 75% al di sopra di cinque volte il minimo. E così l’Inps, secondo le predette tre fasce, ha calcolato la rivalutazione con indice di riferimento base pari all’1,1% delle pensioni liquidate con decorrenza gennaio 2019. Ora, a seguito ...

L'Italia spende per Pensioni di reversibilità il doppio dell'Ue : L'Italia ha speso per le pensioni di reversibilità, nel 2017, oltre 45 miliardi pari al 2,6% del Pil, una quota che è doppia a quella media Ue, 1,3% mentre è 1,7% nell'area Euro,. Lo si legge nel ...