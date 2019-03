Penny Market richiama lotto di acqua Ninfa: possibile presenza di particelle in sospensione (Di giovedì 28 marzo 2019) La catena di supermercati Penny Market ha pubblicato il richiamo di un lotto di acqua minerale naturale Ninfa a causa della “possibile presenza di particelle in sospensione”. Il lotto in questione è stato distribuito solo nei punti vendita Penny Market di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.



