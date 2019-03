Pd | prime schermaglie in Senato | i renziani vogliono il posto di vicesegretario unico 

Grillini per Salvini. Nelle prime schermaglie in Giunta la difesa M5s al vicepremier : "Basta con vuoti formalismi" : "vuoti formalismi". Il cortocircuito totale tra il rispetto assoluto di legalità e procedure e necessità politica di salvare capra e cavoli (Salvini e governo, non necessariamente in quest'ordine) avviene intorno alle ore 9.00. La Giunta per le immunità del Senato sta discutendo se ritenere ammissibili o meno i due documenti che il ministro dell'Interno allega alla sua memoria, autografati l'uno da Giuseppe Conte, l'altro da ...