Pd Municipio X | anche per 2019 Ostia senza servizi nelle spiagge

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma – “per l’estate, il lungomare disara’ impreziosito da bagni chimici ‘vista mare’. Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’amministrazione pentastellata non e’ stata in grado di provvedere all’affidamento dellelibere”.“Ancora una volta, i bagnanti che sceglieranno di non andare negli stabilimenti balneari saranno puniti con la totale mancanza di. Inoltre, il Xha stanziato appena 36mila euro per gli eventi estivi: una cifra del tutto irrisoria, considerando i costi elevati per la sicurezza che, secondo quanto prevede il bando, sono a carico delle associazioni e dei soggetti proponenti” -prosegue la nota-.“Una volta di piu’, l’amministrazione targata ‘5 stelle’ manifesta il proprio palese disinteresse al rilancio del turismo, e ...

