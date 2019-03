Pd | il partito di Zingaretti vuole candidare il No Tav estremista | il suicidio perfetto

Il tesoriere Pd Zanda propone aumento degli stipendi degli onorevoli. M5S attacca. Zingaretti : “Non è proposta del partito” : Bufera sul Pd per una proposta di legge del tesoriere Luigi Zanda. Il testo, presentato da Zanda a fine febbraio (era solo un “semplice” senatore) prevede di equiparare gli stipendi degli onorevoli italiani a quelli dei deputati europei. “Sarebbe un aumento”, accusano i Cinque stelle sulla base di una inchiesta del Fatto Quotidiano. “Una fake news”...

Pd - il suicidio perfetto di Nicola Zingaretti : l'Ue nel nuovo simbolo del partito : «Siamo Europei». È difficile capire cosa sia passato nella testa di Nicola Zingaretti quando ha deciso quale fosse l' arma vincente per risollevare le sorti del Pd alle prossime elezioni. Solo pochi giorni fa è esplosa la questione dei risparmiatori traditi, inguaiati da un' errata decisione dell' A

Nicola Zingaretti - il suo Pd come il partito degli ayatollah : se vai a prostitute... : Il Pd di Nicola Zingaretti come il "partito degli ayatollah". Mentre la Lega torna a parlare di riapertura di case chiuse, ovvero di legalizzare il business della prostituzione (ipotetica manna per le casse dello Stato), ecco che i democrat propongono un anno di carcere e 10mila euro di multa per i

PD : Zingaretti proclamato segretario : “Serve cambiare tutto - serve un nuovo partito” : Finalmente c’è il nome del nuovo segretario del PD: Zingaretti «Costruire il nuovo Pd, cambiare il suo organigramma, cambiare molto, forse tutto». Anche attraverso un nuovo Statuto, che «prepareremo insieme». Ma per arrivare a tutto questo basta con le correnti, con il partito a immagine personale e la contrapposizione tra maggioranza e opposizione come fossero … Continue reading PD: Zingaretti proclamato segretario: “serve ...

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» Gentiloni presidente Video : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Zingaretti : 'Serve un nuovo partito' Gentiloni eletto presidente Pd : 'È indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale', ha aggiunto, perché 'la lotta alla povertà é la condizione per stare meglio tutti'. 'Serve un nuovo partito, il ...

Pd : partito aperto - giovani e alleanze - ecco la ricetta di Zingaretti/Adnkronos - 2 - : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa". Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: "Serve un ...

Zingaretti : 'Il Pd cambi tutto e non sia partito dell'io : Roma, 17 mar., askanews, - 'Dobbiamo costruire un nuovo Pd, cambiare il suo organigramma. Dobbiamo cambiare molto, forse tutto'. Lo ha detto Nicola Zingaretti che ha puntato il dito contro le correnti ...

Assemblea Pd - comincia l'era Zingaretti. «Serve un partito diverso» : Ed è «indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale», dal momento che «la lotta alla povertà é la condizione per stare meglio tutti» . Per la seconda e la terza carica ...

Pd : partito aperto - giovani e alleanze - ecco la ricetta di Zingaretti/Adnkronos - 2 - : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa'. Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: 'Serve un ...

Pd - comincia l'era Zingaretti. «Serve un partito diverso» : Ed è «indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale», dal momento che «la lotta alla povertà é la condizione per stare meglio tutti» . Per la seconda e la terza carica ...

Pd - Gentiloni : “Niente abiure - ma Zingaretti sarà leader di squadra. partito si fa per Paese - non per posizioni personali” : Eletto presidente del Partito democratico dall’Assemblea nazionale dem che ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario del Partito, Paolo Gentiloni è stato votato da tutti, eccetto da una parte dei renziani, dato che Roberto Giachetti, Anna Ascani e la sua mozione hanno deciso di astenersi sul suo nome. Una volta eletto, Gentiloni ha rivendicato: “Un nuovo Pd non nasce dalle abiure del passato, ma dalla consapevolezza che ...

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» Gentiloni presidente|Diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Arriva il nuovo Pd di Zingaretti"Nel partito deve cambiare tutto" : "Sono sicuro che troveremo il modo di arginare la destra e i sovranisti gia' alle elezioni europee. Per questo rilancio da segretario una parola d'ordine semplice ma che da' l'idea: da Tsipras a Macron", ha detto Nicola Zingaretti durante la sua relazione in Assemblea Segui su affaritaliani.it