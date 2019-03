Pavia | maltrattamenti ai bambini | maestra d' asilo ai domiciliari

Pavia - maestra d’asilo arrestata : “La devi smettere - la mia mano diventa rossa…”. Le immagini dei maltrattamenti : Una maestra titolare di un asilo di Varzi, in provincia di Pavia, è stata arrestata dopo le indagini della guardia di finanza per maltrattamenti sui minori ospiti della struttura. A renderlo noto, la Guardia di finanza, che hanno denunciato a piede libero altre due collaboratrici per “abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori”. La Gdf, come si vede nel video, ha installato alcune telecamere all’interno ...