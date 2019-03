Parlamento Ue vieta dal 2021 la plastica monouso Costa | “Ci attiviamo per il recepimento

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) L’Europa ha deciso di mettere al bando i dieci prodotti più abbandonati sulle spiagge europee negli ultimi anni, inclusi i bastoncini per palloncini. Con il voto dell’Euroè stata approvata in via definitiva la direttiva che tra due anni ridurrà drasticamente l’uso della, che fissa lo stop a piatti, bicchieri, posate e cannucce didal. La ‘rivoluzione verde’ è passata a Strasburgo il 27 marzo con 560 voti a favore e solo 35 contrari, e prevede anche obiettivi di riciclo, rafforzamento della responsabilità dei produttori nella raccolta e smaltimento dei rifiuti ed etichette con informazioni sull’impatto ambientale di alcune categorie di prodotti, come palloncini e salviette umidificate.Meno di un anno fa la Commissione Ue aveva presentato la direttiva come un modo per limitare l’inquinamento dei “dieci prodotti in...

