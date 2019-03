Parigi 2024 | il Comitato Esecutivo accetta la proposta dei 4 nuovi sport Ok finale a

Olimpiadi 2024 a Parigi - ok a breakdancing - surf - arrampicata e skateboard : ... sostiene le 4 discipline: "Quando abbiamo preso in considerazione nuovi sport per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e che ...

Novità alle Olimpiadi di Parigi 2024 : breakdance - surf - arrampicata e skateboard : Breakdancing, surf, arrampicata e skateboard. Parigi 2024 si prepara ad ospitare, tra le varie discipline, 4 nuovi sport. Il comitato esecutivo del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha accettato la proposta della commissione del programma olimpico per i giochi francesi."Tutti e quattro questi sport - motiva il presidente del CIO Thomas Bach - sono chiaramente in linea con l'Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei ...

Sollevamento pesi presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 - conferma dal CIO dopo gli scandali doping : Il Sollevamento pesi sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia è arrivata nella giornata odierna dopo che il Comitato Esecutivo del CIO, riunitosi nella sede centrale di Losanna, ha dato l’ok alla conferma di questo sport nel calendario della rassegna a cinque cerchi. C’erano alcuni dubbi visti i tanti scandali doping che hanno coinvolto la disciplina ma il CIO ha deciso di dare fiducia al Sollevamento pesi dopo ...

Ginnastica artistica - alle Olimpiadi torna la squadra da 5 atlete? Tutte le novità per Parigi 2024 - modifiche importanti : alle Olimpiadi di Parigi 2024 torneranno le squadre composte da 5 atlete? Questa sembra essere la grande novità per la Ginnastica artistica in merito alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella capitale francese, l’indiscrezione è stata lanciata da Enrico Casella ai microfoni di volare.tv durante il recente Trofeo di Jesolo. Il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana ha svelato infatti che ci sarebbero delle grosse novità ...

Olimpiadi 2024 - a Parigi una Maratona “aperta a tutti” : i podisti in gara con i big sullo stesso percorso : Continuano ad arrivare novità riguardo alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si profilano davvero rivoluzionarie. Oggi gli organizzatori francesi hanno chiesto al CIO di introdurre la breakdance ma non si sono fermati a questo visto che ci sono degli importanti stravolgimenti per quanto riguarda la Maratona: la 42 km sarà infatti aperta a tutti, i podisti di qualsiasi livello potranno confrontarsi con i fenomeni che lotteranno per le medaglie, nello ...

OIimpiadi Parigi 2024 - nuovi sport in arrivo : danza sportiva favorita - escono baseball - softball e karate? : Le Olimpiadi di Parigi 2024 (le terze per la capitale francese, dove non si disputavano dal lontano 1924) si annunciano con una importante novità a livello di sport. Dovrebbe sbarcare nel programma a cinque cerchi, infatti, la danza sportiva con la breakdance, mentre potrebbero uscire karate e baseball/softball. Una rivoluzione che segue la scia di quanto vedremo a Tokyo 2020 (dove saranno inseriti anche arrampicata sportiva e skatebord) e che, ...