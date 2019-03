wired

(Di giovedì 28 marzo 2019) http://www.youtube.com/watch?v=kMcd QwRLMk A meno di un anno dall’uscita delprecedente, Una vita in capslock, quello della consacrazione, torna con unalbum, uno dei fenomeni musicali virali più prorompenti degli ultimi anni. In uscita il 29 marzo, quest’ultima fatica s’intitola(in onore di Tinto Brass ma soprattutto del giapponese Satoshi Kon) e la vede in copertina con un’immagine potente (lei tutta dipinta di rosso, mascherina d’ordinanza compresa, seduta su un’enorme mortadella, chiaro omaggio a Valeria Marini in Bambola di Bigas Luna, “ma anche statuetta primitiva o una divinità indù“): “Abbiamo lavorato a un ambiente sonoro e visivo molto più colorato, anche se non vorrei dire propriamente più positivo“, ammette la cantante che cita anche il suo collettivo di creativi, il Motel Forlanini. ...

MilanoCitExpo : Paprika, 10 versi pazzeschi da nuovo disco di Myss Keta #DipartimentoInnovazioneTecnologia -