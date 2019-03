Papa Francesco rifiuta il baciamano a Loreto | svelato il motivo

Papa Francesco evita il baciamano dei fedeli e il video stupisce tutti. Ma c’è una spiegazione : “Il motivo è uno solo” : Il video di Papa Francesco che si ritrae quando i fedeli cercano di baciare il suo anello, a Loreto, è diventato subito virale. Ora, però, a distanza di tre giorni, è arrivata la spiegazione del direttore della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti: “Il motivo è molto semplice. È una questione di igiene: quando ci sono lunghe file di fedeli, il Papa vuole evitare rischi di contagio per la gente. Quindi non per sé, ma per i fedeli ...

Papa Francesco - 'ricatto' a Matteo Salvini : perché rifiuta di incontrare il leghista - clamorosa mossa politica : Papa Francesco non vuole ricevere Matteo Salvini. No all'udienza finché insiste nel respingere i profughi. Finché la politica sui migranti resta questa, tanti saluti. Sarebbe questo il messaggio che Bergoglio ha fatto arrivare al vicepremier - si legge su Il Giorno - che da tempo starebbe lavorando

Svelato perché Papa Francesco non si è fatto baciare la mano dai fedeli a Loreto : Quel video è diventato virale e merita una spiegazione da parte della sala stampa vaticana. Papa Francesco accoglie uno per uno i fedeli a Loreto, ma quando loro si avvicinano per baciargli la mano, ogni volta la ritrae con un certo imbarazzo, pur mantenendo il sorriso.Il portavoce vaticano Alessandro Gisotti, in occasione della presentazione della visita pontificia in Marocco, ha spiegato che il motivo è forse il più ...

Papa Francesco : "Bloccare le navi di Open Arms è un'ingiustizia" : Non deve stupire quanto dichiarato da Papa Francesco in relazione al caso di Open Arms: il gesuita è il pontefice che, più di tutti i suoi predecessori, ha centrato la sua pastorale sulle periferie del mondo e sull'accoglienza dei migranti. Jorge Mario Bergoglio, rispondendo a una domanda di un giornalista spagnolo, si è riferito al blocco delle navi della Ong citata presso il porto di Barcellona. Un intervento che per il Santo Padre non è altro ...

Vaticano - Papa Francesco e la drammatica rivolta : 'Dopo gli abusi sulle suore...' - dimissioni a raffica : Lotta di potere - In realtà, secondo molti osservatori, il divorzio tra Osservatore Romano e 'Donne Chiesa Mondo' era atteso. Dopo che Vian ha lasciato la direzione del quotidiano, per volontà del ...

Vaticano - Papa Francesco e la drammatica rivolta : "Dopo gli abusi sulle suore..." - dimissioni a raffica : Dura la vita delle femministe all' ombra del Cupolone. Almeno a leggere la vibrante lettera, indirizzata a Papa Francesco in persona, scritta da Lucetta Scaraffia, la quale, insieme a tutto il suo staff composto da donne, si è dimessa dall' incarico di direttore di "Donne Chiesa Mondo", supplemento

La lettera di Lucetta Scaraffia a Papa Francesco 'Clima di sfiducia e delegittimazione - gettiamo la spugna' : I temi affrontati sono stati tanti: dalle scoperte scientifiche alla presenza politica; dalla rilettura arricchita dalle acquisizioni della storia più recente di sante dottori della Chiesa, come ...

Papa Francesco non si lascia baciare la mano dai fedeli : rotta una tradizione plurisecolare : Molti hanno ritenuto che il Papa non volesse farsi baciare la mano. In realtà il protocollo vuole che al pontefice si baci l'anello piscatorio, che ha effigiato San Pietro. Già da molti decenni è stato, invece, abolito il bacio della pantofola, segno di sottomissione di re e nobili al potere Papale.Continua a leggere