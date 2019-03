Panini | figurine extra per Hamsik | Sirigu | Juve | Cagliari ed il derby di Roma FOTO ...

“Panini Tour” - torna l’invasione delle figurine dei calciatori : tappa a Palermo : torna nel prossimo weekend a Palermo il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 30 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Via Mariano Stabile, 152 (dalle ore 10 alle 18). Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che ...

Milano - le figurine Panini "invadono" Intesa Sanpaolo : Milano, 9 mar., askanews, - Tanti scambi di figurine, quiz, giochi e premi per piccoli ma anche per grandi collezionisti. Nel weekend di carnevale è tornato a Milano il "Panini tour up! 2019", l'...

Panini realizzerà le figurine e le carte collezionabili di Fortnite : Fortnite sbarcherà anche in edicola con le figurine Panini dedicate. È infatti ufficiale l'accordo tra la storica azienda modenese ed Epic Games.Come riporta il sito ufficiale di Panini , è stato raggiunto un accordo con il colosso videoludico Epic Games per la realizzazione di trading card con annesso album di figurine a tema. Le figurine verranno aggiornate inoltre mano a mano che le stagioni progrediranno, per cui potremo trovare ogni tipo ...

Panini Tour Up! 2019 a Reggio Calabria : torna l’invasione delle figurine ‘calciatori’ : torna nel prossimo weekend a Reggio Calabria il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 9 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di via Nicola Miraglia, 12 (ore 10.00-18.00). Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che ...

Panini - la casa dei sogni. Le figurine sono sopravvissute a tutto : "Allo sbandamento dell'Esercito italiano seguito all'armistizio, Emilio Po raggiunse la sua città e si unì ai primi gruppi partigiani che si stavano costituendo nel Modenese. Entrato nella 65ª Brigata ...

Panini – 5 figurine extra per la raccolta “Calciatori 2018-19” : da Milik a Piatek - fino alla Supercoppa italiana : Panini, figurine extra per Milik, Zapata, Piatek e Paquetà. Celebrata anche la vittoria della Juventus nella Supercoppa italiana La Panini ha realizzato 5 figurine extra della raccolta ”Calciatori 2018-2019”. Queste figurine sono destinate a completare il ”Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti ...

Intesa Sanpaolo e Panini ancora insieme : le figurine prima moneta di scambio : Intesa Sanpaolo ha scelto di giocare una partita che è anche una scommessa per il futuro: quella della banca che riserva ai giovani servizi gratuiti, promuove l’educazione al risparmio ed è presente nei luoghi e agli eventi cult. In quest’ottica banca e gruppo Panini rinnovano oggi la collaborazione avviata un anno fa. All’evento stampa presso […] L'articolo Intesa Sanpaolo e Panini ancora insieme: le figurine prima moneta di scambio è ...