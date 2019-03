Pallanuoto maschile | anche il Settebello punta l’Europa Cup Scattano gli allenamenti

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Partirà domani, venerdì 29 marzo, il ritiro di Ostia per ile si concluderà giovedì 4 aprile: il common training con la Spagna culminerà nell’amichevole di martedì 2. Prevista poi la partenza per Zagabria, dove venerdì 5 gli azzurri affronteranno la Russia alle ore 18.30.La Final Eight dell’Europa Cup diinfatti si svolgerà a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile: i quarti di finale saranno, in ordine di svolgimento, Ungheria-Montenegro, Spagna-Serbia, Italia-Russia e Grecia-Croazia. Gli azzurri, eventualmente, in semifinale incroceranno la vincente della sfida tra magiari e montenegrini.Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 23 giugno: i serbi perciò sono già qualificati e quindi, qualora dovessero battere la Spagna, l’Italia otterrebbe la qualificazione con una ...

