Pallanuoto femminile | Final Six Torino 2019 | il Setterosa cerca l’impresa in casa

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : tutto pronto a Torino. L’Italia cerca il pass per la Super Final di World League : Sta per scattare a Torino la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: la manifestazione sarà presentata oggi alle ore 12.00 presso la Sala Colonne del Comune del capoluogo piemontese. La tre giorni di gare, da domani al 31 marzo, si terrà al Palazzo del Nuoto, ma verranno presentati anche i Campionati Assoluti Open di tuffi, che si terranno sempre fino a domenica alla Piscina Monumentale. Importanti gli interventi odierni del ...

Pallanuoto femminile - c’è anche Carolina Marcialis tra le convocate del Setterosa! Chance per la moglie di Cassano in Europa Cup! : Carolina Marcialis torna a giocare in Nazionale, l’atleta del Rapallo è stata convocata dal CT Fabio Conti per la Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile che andrà in scena nel weekend a Torino. La nostra Nazionale, già qualificata alle semifinali del torneo, punta alla vittoria di fronte al proprio pubblico e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del successo: le azzurre vogliono farsi strada nel torneo e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : verranno utilizzate le nuove regole di gioco! Tutte le novità - ecco cosa cambia : La Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile sarà il teatro del debutto delle nuove regole, la FINA ha infatti approvato una radicale rivoluzione che cambierà il modo di giocare di questo sport. Gli atti conclusivi del torneo, che andranno in scena a Torino nel weekend del 29-31 marzo, si disputeranno infatti con il nuovo meccanismo a cui Tutte le giocatrici dovranno abituarsi in fretta visto che verrà utilizzato negli anni a ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : programma - orari - tv e tabellone. Setterosa già in semifinale : Nel weekend del 29-31 marzo il Palazzo del Nuoto di Torino ospiterà la Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile. Si tratta di un torneo importante perché mette in palio tre posti per la World League (4-7 giugno a Budapest) la cui vincitrice si qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha brillato nella fase a gironi ed è ammessa di diritto alle semifinali dell’Europa Cup dove aspetta la vincente del ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la Final Six di Torino. Le 15 azzurre chiamate da Fabio Conti : L‘Italia della Pallanuoto femminile si prepara alla Final Six di Europa Cup, che si giocherà con le nuove regole, e così, approfittando della pausa del campionato, il CT Fabio Conti ha optato per un lungo collegiale ad Ostia dal 14 al 28 marzo in vista del trasferimento a Torino dove si terrà la competizione dal 29 al 31 marzo (l’Italia giocherà la prima gara il 30). Il commissario tecnico ha ufficializzato l’elenco delle 15 ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Padova pesca il Sabadell. Sant Andreu per Catania nel Trofeo LEN : Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN di Pallanuoto femminile: doppio scontro tra Italia e Spagna. Nel massimo Trofeo continentale Padova affronterà in semifinale le spagnole del Sabadell, società che ospiterà la manifestazione, mentre nell’altro scontro derby ellenico tra Vouliagmeni ed Olympiacos. Nella competizione riservata alle squadre perdenti ai quarti di finale di Eurolega ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania torna in testa - Torre del Grifo retrocede : I posticipi della 15ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile riservano un verdetto aritmetico: retrocede Torre del Grifo. Non è una notizia inattesa, ma oggi arriva anche il conforto della matematica: le siciliano perdono 16-2 in casa del Padova e, anche qualora dovessero arrivare none a fine campionato, non potrebbero disputare i playout, essendo troppo lontano l’ottavo posto. La squadra patavina si assicura di arrivare almeno ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Sabadell-Catania 11-11. Etnee eliminate - giocheranno il Trofeo LEN : Non riesce al Catania l’impresa di ribaltare il 9-12 dell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile contro il Sabadell: in Spagna finisce 11-11 e le Etnee non raggiungono la Final Four della manifestazione, retrocedendo nella Final Four del Trofeo LEN. TABELLINO SABADELL-EKIPE ORIZZONTE 11-11 (3-3, 2-1, 4-2, 2-5) [and. 12-9] Sabadell: Ester, M. Ortiz 1, A. Espar, B. Ortiz 3, G. Farre, Steffens 1, ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della quindicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta : Soli tre gli incontri disputati oggi per quanto riguarda la quindicesima giornata di A1 di Pallanuoto al femminile: impegni in chiave Coppe Europee infatti per Plebiscito e Orizzonte che recupereranno le proprie sfide martedì. Nel frattempo avanti tutta Rapallo e SIS Roma che volano virtualmente in testa. Andiamo a vedere i risultati odierni e la classifica aggiornata. quindicesima giornata Rapallo-Florentia 13-3 Sis Roma-Css Verona ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : tre partite in programma per la quindicesima giornata : Una quindicesima giornata monca quella che aspetta il campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Domani, infatti, come di consueto al sabato, saranno solo tre su cinque le partite in programma: a causa degli impegni nelle Coppe europee Plebiscito Padova e Ekipe Orizzonte recupereranno il 13 marzo i propri scontri con Torre del Grifo e F&D H2O. Allora occhi puntati su SIS Roma e Rapallo che possono provare ad agguantare la vetta almeno ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia. Le 20 azzurre chiamate da Fabio Conti : L‘Italia della Pallanuoto femminile si prepara alla Final Six di Europa Cup, che si giocherà con le nuove regole, e così, approfittando della pausa del campionato, il CT Fabio Conti ha optato per un lungo collegiale ad Ostia dal 14 al 28 marzo in vista del trasferimento a Torino dove si terrà la competizione dal 29 al 31 marzo. Il commissario tecnico ha chiamato 20 atlete per preparare l’appuntamento: spicca il nome di Carolina ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase (manca solo l’ininfluente Grecia-Spagna) si è composto ormai il tabellone della Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, che si svolgerà a Torino dal 29 al 31 marzo: Italia e Russia sono già in semiFinale, mentre i quarti saranno Ungheria-Grecia e Spagna-Olanda. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Budapest: le magiare perciò sono già qualificate e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-9. Il CT Fabio Conti : “Abbiamo perso concentrazione e lucidità” : L’Italia ha perso per 12-8 in Ungheria nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: le azzurre, già certe del primo posto nel Girone B, sono qualificate direttamente alle semifinali della competizione. La Final Six si disputeranno a Torino dal 29 al 31 marzo e le azzurre saranno in ritiro da giovedì 14. A fine gara ha parlato al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico del Setterosa ha ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-8. Sconfitta indolore per le azzurre - magiare seconde : Le motivazioni fanno nettamente la differenza nella sesta ed ultima giornata del Girone B dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: l’Ungheria batte per 12-8 l’Italia, già certa del primo posto, e conquista aritmeticamente il secondo posto nel raggruppamento. Ai quarti le magiare saranno opposte alla Grecia, mentre l’Italia è in semifinale ed attenderà la vincente di Spagna-Olanda. La Final Six si giocherà a Torino dal 29 ...