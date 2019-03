Palermo | ztl notturna e via Roma a doppio senso | Catania ' Sperimentazione in estate'

liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019), 28 mar. (AdnKronos) - Ztle via. Sono due dei provvedimenti su cui sta lavorando l'assessorato alla Mobilità die la cuipotrebbe partire dall'. "Via, con l'obiettivo di ampliare la pedonalizzazione su via Maqued

GeomLomasto : RT @SIMONEMESCHISI: Quanto verde ha realizzato in quattro mandati? Parliamo di #ztl....bellissima iniziativa per uccidere il centro storico… - leonemaschio : RT @SIMONEMESCHISI: Quanto verde ha realizzato in quattro mandati? Parliamo di #ztl....bellissima iniziativa per uccidere il centro storico… - grazia_natola : RT @SIMONEMESCHISI: Quanto verde ha realizzato in quattro mandati? Parliamo di #ztl....bellissima iniziativa per uccidere il centro storico… -