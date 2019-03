Palermo, la vittoria di Giulia Sirchia: “Ho perso 50 kg da sola grazie all’amore per me stessa” (Di giovedì 28 marzo 2019) E' la storia di Giulia Sirchia, giovane 23enne siciliana di Palermo. Ha iniziato a correre 4 anni fa quando ha deciso che doveva perdere peso. Pesava più di 100 chili ma adesso ne pesa solo 53. Il suo profilo Instagram è "Giuliasjourney" e condivide la sua esperienza con persone che vivono e attraversano le sue stesse difficoltà, ma anche momenti di vittorie nel lungo percorso di dimagrimento. Nonostante sia stato un percorso lungo e tortuoso oggi Giulia è felice perchè amare se stessi è possibile.



