PACE DEL MELA Finanziato progetto per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera

PACE DEL Mela - il Comune sigla la convenzione con l'Arpa : potenziati i controlli sulle emissioni : ... con soddisfazione, un punto di svolta per la nostra Comunità e per l'intera Valle del Mela, ottenuto grazie ad una intensa attività politica che ha permesso di prevedere l'installazione di ...

Le eccellenze della Basilicata presenti ad Assisi alla cerimonia di consegna della Lampada della PACE ai Reali di Giordania il 29 marzo.

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 marzo 2019 : "accettate Gesù e avrete la PACE" : Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 marzo 2019: l'apparizione a Marija Pavlovic, l'invito alla conversione e 'l'accettazione' di Gesù

Pensioni ultima ora : PACE contributiva e Quota 100 - ecco il modello Inps : Pensioni ultima ora: pace contributiva e Quota 100, ecco il modello Inps modello pace contributiva per Quota 100 Pensioni ultima ora: pubblicato sul sito Inps il modello AP 135 per la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione. La novità introdotta con l’articolo 20 del decreto legge n. 4/2019 passa alla fase operativa. Pensioni ultima ora, numero massimo rate per riscatto contributi da 60 a 120 Si tratta di ...

Bimbi giù dal balcone - lo strazio delle maestre : erano felici - non ci diamo PACE : La preside sconvolta per i Bimbi di 11 e 14 anni precipitati dall'ottavo piano: "Giovedì David era andato in gita con la sua classe, era contento. Anche Benjamin era sereno, avevano ottimi voti"

Quella strana "PACE" in Afghanistan siglata sull'altare dei diritti delle donne : ... taglio gemme, riparazione di cellulari e elettriche, assemblaggio di apparecchi fotovoltaici; e aiutava le diplomate a inserirsi nel mondo del lavoro. Per dimostrare che una donna vale quanto un ...

Al Bano chiede la cancellazione dalla black list dell’Ucraina : “Porto la PACE” : Al Bano non vuole stare nella lista nera dell’Ucraina: “Sono un uomo di pace” Al Bano, molto famoso in alcuni paesi esteri, è stato inserito in una lista nera dal governo ucraino. Il tenore pugliese è considerato tra individui che rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale del Paese per la presunta simpatia nei confronti di […] L'articolo Al Bano chiede la cancellazione dalla black list dell’Ucraina: ...

Gomorra : in anteprima al The SPACE Cinema Moderno di Roma i primi due episodi della quarta stagione : L’evento, realizzato in collaborazione con Sky, è previsto lunedì 25 marzo alle ore 19:00 In attesa del grande ritorno di Gomorra, la serie originale Sky nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, The Space Cinema offre ai suoi clienti più fedeli la possibilità di assistere – in anteprima – alle prime due puntate della nuova stagione in compagnia del cast, che sarà presente in sala. Un appuntamento imperdibile per ...

Ecco come sarà il calcio del futuro : extraricco - extralarge e da Nobel per la PACE : Il Mondiale extralarge in autunno e la Champions extralusso al sabato. La sintesi del calcio del futuro - brutale ma efficace - è questa. L'obiettivo comune è uno solo, che si discuta sulla quantità ...

Le Notizie del giorno – Inter-Icardi - PACE fatta. Cessione Sampdoria - Vialli Presidente : Le Notizie del giorno – Sembra aver trovato la parola fine la lunga telenovela tra l’attaccante Mauro Icardi e l’Inter. Importanti sviluppi della vicenda, in positivo, nella giornata odierna. L’argentino rientrerà in gruppo da domani, come da lui stesso confermato tramite un post su Instagram. Ma saranno tanti gli aspetti da valutare, dalla condizione fisica fino alle scelte dell’allenatore Luciano Spalletti. Sembra ...

Inter-Icardi - arriva la PACE : il messaggio dell’attaccante su Instagram [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Inter, il club nerazzurro è reduce dall’importante successo nel derby contro il Milan che ha permesso il controsorpasso in classifica ai rossoneri. Ma a tenere banco è sempre più la situazione legata all’attaccante Mauro Icardi, nel dettaglio il calciatore argentino si prepara per il rientro in gruppo, il calciatore lancia messaggi sui social. Icardi ha infatti postato sul proprio account Instagram tre ...

Icardi lancia messaggi di PACE : post con la maglia dell'Inter : Mauro Icardi sembra pronto al rientro in gruppo e lancia sui social messaggi di distensione. L'attaccante dell'Inter ha infatti postato sul proprio account Instagram tre foto in cui indossa la maglia ...

La Prova del Cuoco - la Clerici torna negli studi Rai : PACE fatta con la nuova conduttrice : Ieri, 19 marzo, per la Prova del Cuoco è stata una puntata davvero speciale. Nello studio a sorpresa è arrivata Antonella Clerici. Elisa Isoardi ha preso il timone dello show dedicato al mondo dei fornelli da settembre. Fino alla passata edizione alla guida del programma c’era proprio la ‘Antonellina’ nazionale. La nota conduttrice ha detto addio al programma dopo ben 18 anni per intraprendere dei nuovi progetti. Clerici ospite de La Prova del ...