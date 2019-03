Oroscopo Gemelli | aprile | periodo sottotono per l' amore

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 29 marzo : Gemelli nervoso - buone novità per Capricorno : La Luna in Capricorno appesantisce un po' il cielo astrologico di ciascun segno zodiacale, sfidandoli a valutare bene le situazioni amorose a due. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia e le previsioni astrologiche di venerdì Le relazioni di coppia nelle previsioni astrologiche di venerdì Ariete: se il Sole nel vostro cielo vi conferisce la forza vitale giusta per approfondire le sensazioni di coppia, la Luna ci mette lo "zampino", rendendo ...

Oroscopo di domani 28 marzo - predizioni 1ª metà zodiaco : amore - gemellini e arietini top : L'Oroscopo di domani 28 marzo 2019 porta all'attenzione di noi tutti notizie confortanti in merito al prossimo giovedì di metà settimana. L'Astrologia applicata ai primi sei segni ha quest'oggi in serbo splendide previsioni zodiacali, soprattutto per gli amici appartenenti alla Vergine. Il sensibile segno di Terra potrà contare senz'altro sul prezioso apporto di Venere e Mercurio, entrambi speculari positivi al 85%; dunque in formazione di ...

Oroscopo settimana dal 1° al 7 aprile : nuovi incontri per Gemelli - Cancro nervoso : La prima settimana di aprile regalerà grande forza alla Vergine, mentre la Bilancia tornerà a vivere l'amore in maniera più serena. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la settimana che va dal 1° al 7 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: in questa settimana i nati sotto il vostro segno zodiacale potranno avvertire un po' di stress, soprattutto nel fine settimana. Sarete però i primi a capire che adesso non è il caso ...

Oroscopo 29 marzo : opportunità per Gemelli - Cancro impegnato - Vergine insicura : La giornata di venerdì 29 marzo si prospetta complicata per il Capricorno, mentre per i Gemelli ci sarà una condizione astrologica interessante. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avete maggior forza ed energia in amore. Molti di voi non provavano emozioni così intense da diverso tempo. Avete ricevuto alcune sorprese che vi hanno spinto ad aprirvi sempre di più. Siete aperti a nuovi ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 26 marzo : Gemelli instabile - Bilancia premurosa : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata del 26 marzo punta un focus sulle esperienze amorose di ciascun segno zodiacale in coppia, garantendo una consapevolezza nuova nelle relazioni a due. Le previsioni astrali di martedì rappresentano un aiuto in più per raggiungere la felicità. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: puntate sull'astro solare che forma un trigono splendido con la Luna, garantendovi nuova forza ...

Oroscopo di domani 26 marzo - 1ª metà zodiaco : gran martedì per Leone - giù Ariete e Gemelli : L'Oroscopo di domani 26 marzo 2019 vista l'attuale posizione planetaria, è pronto a mettere in evidenza tre segni super-fortunati in vista dell'imminente martedì. Il secondo giorno dell'attuale settimana, dunque, ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis coloro nativi in Leone, super-fortunato in amore con una marcia in più rispetto a tutto il resto dello zodiaco. Al puntiglioso segno di Fuoco arriverà il supporto ...

Oroscopo 2 aprile : Pesci lungimirante - Gemelli mondano : In questo martedì 2 aprile 2019 troviamo Venere, Luna, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Saturno e Plutone in Capricorno con Giove in Sagittario e Marte in Gemelli. Il Sole nei gradi dell'Ariete ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Urano stazionerà in Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni dello zodiaco. Gemelli mondano Ariete: Sole e Luna si scontrano nel cielo rendendo i nativi poco concilianti in ambito ...

L'Oroscopo della settimana fino al 31 marzo : Gemelli pigro - Bilancia razionale : Una nuova avvincente settimana apre uno scenario tutto nuovo per i segni zodiacali, proponendo intriganti opportunità nelle previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo della settimana seguente vede l'entrata di Venere in Pesci e della Luna in Sagittario. Gli astri e L'oroscopo della settimana dall'Ariete alla Vergine Ariete: la settimana per voi amici dell'Ariete inizia in modo pesante e avvertirete la tensione di una quadratura ...

Oroscopo del giorno 24 marzo : splendida domenica d'amore per Gemelli e Bilancia : Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 24 marzo 2019 vedono molto interessante la parte sentimentale per due segni. In questo caso l'Astrologia è pronta a scommettere sul segno dei Gemelli e della Bilancia in merito alla bontà della prossima domenica. In primissimo piano per i suddetti segni l'amore e i sentimenti in generale con qualche ottima novità anche per quel che riguarda la famiglia e le amicizie in generale. Pronti a scoprire qualcosa ...

Oroscopo settimana dal 25 al 31 marzo : Gemelli positivo - Cancro indeciso : La settimana da lunedì 25 a domenica 31 marzo vedrà lo Scorpione impegnato in nuovi progetti, mentre il Sagittario dovrà riguardare la propria salute. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore siete alla ricerca di maggiore serenità. Se avete qualche discussione nella coppia, la vostra relazione potrebbe essere in pericolo. Sul lavoro siete molto dinamici e non perdete occasione per ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 aprile : Gemelli galante - Scorpione nervoso : In questa settimana che va da giorno 8 al 14 aprile 2019 troviamo la Luna spostarsi dal segno della Bilancia a quello del Leone. Marte in Gemelli e Urano in Ariete. Sole in Ariete e Giove in Sagittario, con Nettuno, Venere e Mercurio nei gradi dei Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Gemelli galante Ariete: sorriso ritrovato. Rispetto ...

Oroscopo 27 marzo : amore per Leone e Gemelli - Scorpione apatico : La giornata di mercoledì 27 marzo sarà all'insegna dell'amore, ma solo per pochi favoriti ed, in particolare, per il Leone, il Gemelli mentre dei problemi sentimentali potrebbero attraversare la giornata della Vergine e della Bilancia. Meglio il lavoro per l'Ariete e il Capricorno. In particolare per quest'ultimo ci sarà un grande guadagno ma sarà, nel contempo, necessario anche risparmiare un po'. Da Ariete a Vergine Ariete: ci potrebbe essere ...