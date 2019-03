Operazione Carbon Tax a Ragusa | 4 società coinvolte

“Decarbonizzazione” dell’economia in Europa - un’Operazione da 177 miliardi di euro l’anno. Chi paga? : Quanto costerà la "decarbonizzazione" dell'economia, chiesta a gran voce dei giovani che hanno scioperato a scuola e marciato per il clima in circa 1.700 manifestazioni in oltre 100 paesi del mondo? E chi pagherà quel costo? Sono domande a cui, ovviamente, non è possibile trovare una risposta precisa, anche perché molto dipende dallo "scenario" e dal calendario, più o meno ambiziosi, di riduzione delle emissioni a effetto serra che saranno ...