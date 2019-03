Opel taglia 400 posti

Tennis - ATP New York 2019 : Reilly Opelka vince la battaglia con Schnur - primo successo tra i grandi : Reilly Opelka ha vinto il Torneo ATP 250 di New York sconfiggendo Brayden Schnur per 6-1, 6-7(7), 7-6(7) dopo due ore e quattro minuti di autentica battaglia sul cemento indoor della Grande Mela. Lo statunitense ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo circuito (nel 2016 vinse un challenger a Charlottesville, nel 2015 trionfò a Wimbledon juniores) e ferma la favola del 23enne canadese che era partito dalle qualificazioni. Il 21enne, che ...