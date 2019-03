tg.la7

(Di giovedì 28 marzo 2019) 'con l'Africa CUAMM', ed altri specialisti chiedono di porre fine a questo sfruttamento di esseri umani

TgLa7 : Ong medici: in agricoltura morti 1500 migranti in sei anni - Dome689 : RT @TgLa7: Ong medici: in agricoltura morti 1500 migranti in sei anni - Marialuisalupi : RT @TgLa7: Ong medici: in agricoltura morti 1500 migranti in sei anni -