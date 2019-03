Ong medici | in agricoltura morti 1500 migranti in se anni

Ebola : secondo Medici Senza Frontiere - l’epidemia in C Ong o non può essere controllata : Il presidente di Medici Senza Frontiere , Joanne Liu, oggi in conferenza stampa a Ginevra, ha denunciato la grave situazione di emergenza dovuta all’ Ebola nell’est della Repubblica democratica del Congo Nonostante i nuovi vaccini e le terapie, il numero delle vittime dell’ Ebola continua a salire a causa della sfiducia nella risposta sanitaria. Msf, che di recente e’ stata costretta a sospendere le sue operazioni a seguito ...

Un centro di Medici Senza Frontiere per il trattamento dei malati di ebola in COngo è stato incendiato e distrutto : Un centro di Medici Senza Frontiere per il trattamento dei malati di ebola in Congo è stato incendiato, costringendo i Medici, i pazienti e il resto del personale ad abbandonarlo. Non ci sono informazioni precise su quello che è successo,