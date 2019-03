On Air | Inter | Lautaro crack Il Manchester United ha scelto l' allenatore

On Air : Inter - ansia Lautaro. Il Manchester United ha scelto l'allenatore. : E' già in semifinale invece l'americano John Isner , numero 9 del mondo che ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut , 25, battuto 7-6 7-6. Altro semifinalista il 18enne canadese Felix Auger-...

Incendi Toscana : in fiamme 2 aree boschive a Bagni di Lucca - intervento del CanadAir : Incendi nel comune di Bagni di Lucca, stanno bruciando 2 aree boschive: il primo rogo, divampato ieri pomeriggio, in località Fornello, sta interessando 15 ettari di superficie. Sul posto stanno intervenendo due Canadair e un elicottero del sistema dell’antIncendio boschivo regionale oltre a 4 squadre dell’Unione dei Comuni Garfagnana, della Media Valle e del volontariato Anti Incendi boschivi. Le forti raffiche di vento rendono più ...

ZAira Nara commenta il caso Icardi : “se non gioca è colpa dell’Inter - non di Wanda. Il club gli ha dimostrato che…” : Zaira Nara difende la sorella Wanda Nara in merito al caso Icardi: il motivo del mancato impiego dell’argentino è dovuto ad una decisione dell’Inter, non alla volontà della moglie Novità sul caso Icardi in arrivo direttamente dall’Argentina. Nel corso del programma tv ‘We can talk’, è stato chiesto a Zaira Nara un commento su quanto accaduto fra sua sorella Wanda, Mauro Icardi e l’Inter. ...

Incendi - Oristano : spento il rogo a Santu Lussurgiu con l’intervento del CanadAir : E’ stato domato con l’intervento a terra dei Vigili del Fuoco, Agenti del Corpo Forestale, Barracelli e il supporto dei Carabinieri l’Incendio che è divampato stamani a Santu Lussurgiu (Or), in località Sos Molinos. E’ stato necessario l’intervento del Canadair per avere ragione delle fiamme che, alimentate dal vento, avevano divorato diversi ettari di bosco e pascoli. I vigili del fuoco e i forestali hanno messo in ...

Arte a tutti i costi : da Artrooms FAir alle opere vendute ''a pezzi'' - trend e scenari del collezionismo italiano e internazionale : Nata cinque anni fa a Londra, inaugura la sua seconda edizione italiana dal 23 al 25 marzo a Roma con 70 artisti da 65 paesi del mondo ospitati in altrettante camere dell'Hotel Church Palace: a ...

Alitalia - easyJet abbandona le trattative - Delta Airlines interessata a un 10% : Il restante 50% potrebbe essere coperto da Fincantieri con un 15%, dal Ministero dell'Economia con un 15% convertendo in azioni il prestito-ponte e il restante 20% potrebbe essere coperto da ...

Cutrone-Torino - CAiro esce allo scoperto : “E’ interessante - ma…” : CUTRONE TORINO- Chiuso dall’arrivo di Piatek, Cutrone potrebbe dire addio al Milan al termine della stagione. Un giovane di grande valore e di grande prospettiva, aspetto che il club rossonero valuterà con estrema calma prima di decidere il da farsi. Nelle scorse settimane, l’agente del giocatore ha confermato il possibile e potenziale addio dell’attaccante rossonero. […] L'articolo Cutrone-Torino, Cairo esce allo ...

Citroën : con il suo SUV C5 Aircross vince il premio della stampa internazionale 2018 : Citroën C5 Aircross: il nuovo SUV è sulla strada del successo L’agenzia Advent, specializzata nella misurazione della “Brand Influence”, elegge ogni anno, da ben 10 anni, la migliore presentazione dinamica di un costruttore di auto. Oltre 1.000 giornalisti europei sono stati interpellati e hanno dato la loro valutazione della presentazione in base a criteri come: qualità dei test, logistica, qualità delle informazioni comunicate, ...

Scozia : un incendio nella notte distrugge l’osservatorio ornitologico di fama internazionale sull’isola di FAir : nella notte, sull’isola di Fair (arcipelago delle Shetland a nord della Scozia), un incendio ha distrutto un osservatorio ornitologico di fama internazionale, molto frequentato durante da turisti e appassionati. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma non si registrano vittime, neppure la famiglia dell’addetto che alloggia in una casa adiacente ha subito conseguenze. Nonostante l’intervento di squadre speciali dei ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : più di 20 mila italiani impegnati nella cooperazione internazionale : Alla stessa maniera delle 8 vittime italiane del Disastro aereo del’Ethiopian Airlines, sono 20.090 i nostri connazionali impegnati direttamente nella cooperazione internazionale, tra i quali ben l’86% opera all’estero per un totale di 17.286. Questo quanto dice l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Open cooperazione, che esprime cordoglio per la tragedia che ha portato 157 vittime del volo Ethiopian ...

Londra : International Airlines - quotazioni alle stelle : Ottima performance per la compagnia aerea , che scambia in rialzo del 2,04%. Lo scenario su base settimanale di IAG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

La tassa francese sui giganti di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro all’anno : Le MAire : La francia prepara la tassa per i colossi del web Una tassa del tre per cento sulle entrate francesi delle grandi aziende di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro (568,3 milioni di dollari) all’anno, ha detto oggi il ministro […] L'articolo La tassa francese sui giganti di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro all’anno: Le Maire proviene da iNFORMATI24.