Oltre agli incentivi per le assunzioni con il Rdc anche un aiuto per chi vuol fare impresa

La seconda - e travagliata - annualità del Lamezia Summertime si conclude con la sezione TeatrOltre : il Teatro Ritrovato : In questa performance ci propone un viaggio attraverso le canzoni dei suoi spettacoli da Canto Brecht, 1983, all'ultima versione di Ciao amore ciao, 2017,. Ma anche il ruolo della Canzone in veste ...

Ford - In programma il taglio di Oltre 5.000 posti di lavoro in Germania : La Ford ha intenzione di tagliare più di 5.000 posti di lavoro in Germania e di ridurre la sua forza lavoro in Gran Bretagna. Il programma di ridimensionamento del numero dei dipendenti rientra nel quadro del piano di ristrutturazione delle attività europee volto a ripristinare la redditività nel Vecchio Continente.Uscite per ora solo volontarie. La Casa americana è stata fino a oggi sempre restia nel quantificare il numero dei dipendenti ...

Global strike for future - dagli Usa alla Cina : i ragazzi di tutto il mondo scioperano per il clima in Oltre 1600 città : dagli Stati Uniti all’Africa, dall’India alla Turchia all’Italia. I ragazzi di tutto il mondo hanno risposto all’appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il Global strike for future, lo sciopero Globale per il futuro. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un’unica richiesta: interventi concreti, ...

Calcio - Promozione. Scossone in casa VOltrese : c'è l'addio di Navone e Maragliano : Ha spiegato il direttore sportivo ai microfoni di Settimana Sport. Per leggere l'intervista completa CLICCA QUI http://www.settimanasport.com/2019/03/12/leggi-notizia/argomenti/promozione-2/articolo/...

Tav - Telt : "Con rinvio bandi Oltre marzo taglio fondi di 300 milioni" : "A nome del Consiglio di amministrazione -prosegue il documento- consapevoli della delicatezza di tale decisione e della sua importanza politica, confermiamo quanto già proposto nelle lettere ...

Donne e auto nuova : Oltre 5000 euro in meno rispetto agli uomini - i marchi preferiti dal genere femminile : Le Donne spendono €5.500 in meno degli uomini per comprare l’auto nuova; per il 42% i bassi consumi sono una priorità. meno budget ma più preparazione degli uomini nel processo di scelta e acquisto La scelta dell’auto nuova è un processo influenzato da tanti fattori, tra cui il potere di acquisto, le esigenze pratiche della propria quotidianità, i gusti estetici e i costi di gestione. Che conseguenze hanno sulle Donne tutti questi ...

Cagliari - arrestati due corrieri della droga con Oltre 100 ovuli ingeriti : Nel corso della notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia cc di Cagliari e i militari del comando provinciale della guardia di finanza hanno arrestato per il reato di ...

Moody's taglia Pil Italia : 'nel 2019 non andrà Oltre lo 0 - 4%' : In un' ottica mondiale , infine, l'economia 'si è indebolita significativamente nel quarto trimestre del 2018 e continuerà a indebolirsi per tutto il 2019 e buona parte del 2020. Dopo una crescita ...

Emiliano Sala – Oltre al danno la beffa - l’assicurazione nega il risarcimento al Cardiff : i dettagli : negato il risarcimento al Cardiff: l’assicurazione di Emiliano Sala non pagherà la squadra gallese perchè l’aereo su cui viaggiava il calciatore italo-argentino era privo di licenza per trasportare passeggeri Brutto colpo per il Cardiff: dopo il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala, la squadra gallese ha ricevuto una terribile notizia… finanziaria. L’assicurazione del calciatore italo-argentino non potrà coprire ...

Dybala il “collezionista” : Oltre 270 maglie scambiate in carriera : Paulo Dybala ama scambiare la maglia con gli avversari, tanto da aver creato una vera e propria collezione all’interno del suo armadio Paulo Dybala sta vivendo un momento di crescita di forma con la sua Juventus. Nell’ultima uscita dei bianconeri la Joya è stata decisiva nella vittoria contro il Bologna con un suo gol entrando dalla panchina. Dybala è stato intervistato nelle ultime ore da OTRO ed ha svelato un suo lato sinora ...

Festa di benvenuto domani all'Università di Cagliari per Oltre cento studenti erasmus : ... dell'Università di Cagliari in collaborazione con le associazioni studentesche Esn , erasmus student network, e Isawo , Associazione studentesca internazionalizzazione e diffusione cultura e scienza,...

