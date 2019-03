Olimpiadi Parigi 2024 | il Comitato Esecutivo del Cio accetta la proposta di quattro nuovi

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ci sono novità sul frontesport alleEstive di. Come riporta il sito del Coni, il Cio hato ladelOrganizzatore dei Giochi che si disputeranno tra 5 anni in Francia, per quanto concerne l’inserimento dinuove discipline: breakdance, surf, arrampicata e skateboard.“Tutti egli sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei Giochi più equilibrato a livello di genere, più giovane e più urbano. Offrono l’opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione. In attesa dell’esito della Sessione CIO, è importante notare che gli sport saranno inclusi provvisoriamente. La decisione finale sarà presa solo alla fine del 2020“, ha dichiarato il presidente delOlimpico Internazionale Thomas Bach. Una decisione ...

