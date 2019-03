Olimpiadi | il Cio aggiunge nuovi sport al programma | breakdancing | surf | arrampicata e

Olimpiadi 2024 - il Cio conferma la presenza del sollevamento pesi : In un comunicato L'Iwf "accoglie" il sostegno del Cio, che ha riconosciuto "i significativi sforzi" della federazione "per garantire uno sport pulito e proteggere gli atleti puliti". 0

Olimpiadi Invernali 2026 - Commissione di Valutazione del CIO in Italia a inizio aprile : La Commissione di Valutazione del CIO farà visita in Italia dal 1° al 6 aprile, settimana prossima dunque sarà molto importante per il nostro Paese che è in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 con Milano e Cortina d’Ampezzo. I rappresentanti saranno accolti all’aeroporto di Venezia da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A dare l’annuncio è stato Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ...