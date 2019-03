Olimpia Milano-Fenerbahce | Eurolega 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Eurolega - Milano-Fenerbahce : l'Olimpia da play-off vale 2 - 30 : ROMA - Sfida decisiva per l'Olimpia Milano domani sera in Eurolega: la squadra di Pianigiani deve difendere l'ottavo posto in classifica, che vale l'accesso ai playoff e vincendo le ultime due gare ...

Olimpiadi 2026 - Malagò mette le cose in chiaro : “compatti per Milano-Cortina - gli altri non dormono” : Il presidente del Coni ha lanciato un messaggio ai membri del Consiglio nazionale riuniti a Palazzo H sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026 “Siamo a meno di tre mesi dal voto sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi del 2026, in dirittura d’arrivo e al rush finale. Da qui a quella data cerchiamo il più possibile di essere compatti ed evitare polemiche o iniziative personali, poi dal 25 giugno ...

Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul - Eurolega basket 2019 : programma - orari e tv : Dentro o fuori. L’Olimpia Milano si gioca tutto il suo futuro europeo nel match della 29a giornata di Eurolega contro il Fernarbahce. La squadra di Simone Pianigiani è obbligata a vincere per mantenere l’ottava posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Questa è la prima delle due finali di Milano, visto che la settimana successiva dovrà vincere per forza anche ad Istanbul contro l’Efes. Giovedì sera al Forum ...

Basket - Serie A : Milano sconfitta a Cremona. Venezia a -2 dalla capolista Olimpia : Giornata numero 23 che metteva difronte in tre sfide incrociate le prime sei della classifica. E alla fine il risultato sorprendente è quello di Milano che, dopo Venezia e le due di Eurolega, incassa ...

Basket - 23^ giornata Serie A 2019 : Milano perde contro Cremona - Olimpia in crisi. Venezia supera Avellino : La 23a giornata della Serie A di Basket conferma la crisi dell’Olimpia Milano. Quarto ko consecutivo per la squadra di Simone Pianigiani tra coppa e campionato. Questa volta Milano è stata sconfitta a Cremona da una straordinaria Vanoli, che sale al terzo posto in classifica dopo la vittoria per 76-72 grazie ai 24 punti di Andrew Crawford, decisivo nel finale anche con la tripla del +6. Milano ha fatto riposare sia James sia Nedovic e non ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : la capolista vuole riscattare il ko in Eurolega : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Milano, 23mo turno della Serie A di basket 2019. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta di Varese con il risultato di 83-64, ma il terzo posto in classifica dimostra la bontà del campionato disputato sinora dalla Vanoli. L’Olimpia viene da tre sconfitte consecutive, prima in casa contro Venezia per 86-87 e poi, soprattutto, le due in Eurolega con Real Madrid e ...

Cremona-Olimpia Milano basket oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sarà la Vanoli Cremona ad affrontare l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nel 23° turno di campionato di Serie A 2018-2019, al PalaRadi, teatro di questo derby lombardo. Le statistiche, in questa partita, vanno in gran parte contro la formazione allenata da Meo Sacchetti: Cremona ha infatti vinto in casa soltanto una volta contro Milano nei suoi trascorsi di A, nella stagione 2011-2012 per 77-73, con 24 punti di Jason Rich. Comprese Coppa ...

Le Olimpiadi di Cortina e Milano sono un affare. Un'analisi : A Matteo Salvini portare le Olimpiadi del 2026 in Italia sembrava un affare anche senza bisogno di guardare un documento che calcolasse chiaramente entrate e uscite del bilancio dello Stato. “Ci teniamo molto e avremmo un ritorno economico vero, senza analisi costi-benefici, di almeno 1 miliardo di euro”, diceva lo scorso 11 marzo dalla sede della Lega di via Bellerio, a Milano. Quel documento ora è arrivato e conferma la presunta bontà, almeno ...

Basket - l’Olimpia Milano si qualifica ai playoff se…Obbligatorie due vittorie con Fenerbahce ed Efes : Nella serata peggiore dell’anno, l’Olimpia Milano è ancora attaccata ai playoff di Eurolega. La sconfitta casalinga con il Panathinaikos, però, ha reso il cammino della squadra di Pianigiani molto in salita e adesso serviranno due imprese per restare in vita e continuare il sogno europeo. La prima dovrà arrivare giovedì sera al Forum contro il Fenerbahce, mentre la seconda la settimana successiva in casa dell’Efes. Dopo il ko ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Panathinaikos 95-83 : Olimpia Milano-Panathinaikos, la cronaca Ogni possesso è una furiosa battaglia fin dai primi minuti. James è l'osservato speciale da coach Pitino e si vede, così sono Nunnally e Micov a prendersi ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano travolta dal Panathinaikos - playoff appesi a un filo : Nella serata più importante della sua stagione, l’Olimpia Milano crolla con il Panathinaikos. A Desio i greci si impongono 95-83, ribaltando anche la differenza canestri. Per la squadra di Pitino è un successo fondamentale nella corsa ai playoff, mentre Milano si trova nella condizione di non dover più sbagliare con Fenerbahce ed Efes. Per centrare l’ottavo posto l’Olimpia sarà obbligata a vincere entrambe le partite con le due ...

Eurolega - 28ª giornata – Una sconfitta che pesa per l’Olimpia Milano : i Playoff adesso sono a rischio - risultati e classifica aggiornata : Amaro ko per l’Olimpia Milano: il team di Pianigiani rischiano di non rientrare nella zona Playoff. I risultati da tutti i campi e la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata Si è conclusa la 28ª gionata di Eurolega. Oggi è andata in scena la seconda giornat di sfide del doppio turno di questa settimana. Il Maccabi Tel Aviv ha mandato al tappeto il Khimki, per 71-76, in trasferta. Ai padroni di casa non sono bastati i 17 punti di ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega 2019 in DIRETTA : la partita che vale una stagione : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di 28° turno di Eurolega tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Panathinaikos, che si gioca al PalaDesio causa indisponibilità del Mediolanum Forum di Assago. Anche alla luce del clamoroso tonfo dell’Olympiacos in casa del Gran Canaria, questa sfida si rivela ancora più importante per i destini di entrambe le squadre, provenienti da un ottimo periodo di forma e capaci di cogliere ...

Basket - Eurolega 2019 : cosa succede a pari punti tra due o più squadre? Il regolamento e la situazione dell’Olimpia Milano verso i play-off : Si avvicina il tempo dei verdetti in un’Eurolega nella quale mancano ancora due settimane alla fine della regular season, con una parte del terzultimo turno e tutti gli ultimi due ancora da giocare, per un totale di 20 partite nelle quali ogni cosa, in merito alla lotta per le ultime tre posizioni valide per accedere ai quarti di finale, è da decidere. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, in questo senso, può dire di esser stata ...