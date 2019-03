Ok del Senato | la legittima difesa ora è legge

Legittima difesa - ok del Senato con 201 sì : la riforma bandiera della Lega è legge : Via libera definitivo del Senato alla riforma della Legittima difesa. Palazzo Madama ha dato l’ok alla nuova legge, voluta fortemente dalla Lega, con 201 sì, 38 contrari e 6 astenuti. Hanno votato a favore il Carroccio, il M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari il Pd e Leu. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei pentastellati. In Aula al momento del voto il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ...

La riforma della legittima difesa è legge : il testo passa in Senato con 201 sì : La riforma della legittima difesa è legge. Il testo è passato con 201 sì, 38 no e 6 astenuti. In Aula per l'occasione anche Matteo Salvini, che ha sostenuto con forza il disegno di legge insieme al suo partito. Tra i banchi del governo nessun esponente del Movimento 5 stelle ma solo i ministri leghisti. Tra loro - oltre al titolare dell'Interno - i ministri della Pubblica amministrazione e delle Politiche agricole, Giulia ...

Legittima difesa è legge - ok del Senato : 12.39 Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Disegno di legge sulla Legittima difesa, fortemente voluto da Salvini. Il Ddl, quindi, diventa legge. Il provvedimento è stato approvato con con 208sì, 38 no e 6 astenuti. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore, FI e FdI. Erano presenti alle battute finali della discussione sul Ddl i ministri Salvini, Bongiorno e Centinaio. Nessun ministro del M5S in Aula. Il risultato del voto è stato ...

Ricevuto a Palazzo Donini - il Senato Accademico dell'Università di Perugia : La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e l'assessore regionale all'Istruzione, Antonio Bartolini, dopo la cerimonia di inaugurazione dell'anno Accademico, come consuetudine hanno ...

Decretone - ok del Senato con 150 sì : il provvedimento è legge : Il Senato ha approvato in via definitiva il Decretone che comprende le misure su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 voti a favore, 107 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento è ora legge. 'È ...

C'è l'ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Via libera del Senato al decretone su reddito e quota 100 - è legge : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza . Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - via libera definitiva del Senato. Ecco la norma : Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 'decretone'. Si e' conclusa cosi' la terza lettura del provvedimento che introduce le misure sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Il decreto, con le due misure bandiera del governo giallo-verde, è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio ed è stato modificato nel corso dell'iter ...

Decretone - via libera del Senato con 150 sì : reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

C’è l’ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall’Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di palazzo Madama, è legge. ...

Decretone - via libera del Senato. Il testo è legge : MILANO - Il Decretone è legge. Il provvedimento che include Quota 100 e Reddito di cittadinanza ha ricevuto il via libera definitivo dall'Aula del Senato, incassando 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Hanno ...

Chi è Francesca Verdini - figlia del Senatore Denis e presunta nuova fiamma di Matteo Salvini? Età - altezza e biografia. : ... ' carriera ' tra l'altro intrapresa dal figlio di Umberto Bossi , Renzo , e proprietaria di un noto ristorante di Roma assieme al fratello, inoltre sembra che sia laureata in Economia presso l'...

Legittima difesa - in Senato chi sparò. Salvini : «Non è una battaglia della Lega» : Oggi nella tribuna dell'aula del Senato ci saranno - alcuni dei quali su invito del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, Lega, - i protagonisti di recenti casi di cronaca che ...

Slitta l'esame del decretone al Senato : Slitta a domani l'esame del decretone in Aula al Senato. Lo si apprende al termine della riunione della capigruppo di palazzo Madama. Alle 12 si voteranno le pregiudiziali, poi stop dell'Aula per dare ...