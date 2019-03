Nuovi personaggi Gomorra 4 | chi sono il boss Gerlando e Mickey Levante

La novità di Gomorra 4? Il ritorno di Donna Imma insieme ai Levante : ecco chi sono i Nuovi personaggi : Domani è il gran giorno. Gomorra 4 debutterà finalmente su Sky Atlantic e i fan potranno vedere i primi due episodi della nuova stagione, gli stessi che porteranno il pubblico al momento in cui Genny ha ucciso Ciro e tutto è cambiato. Adesso il giovane Savastano dovrà fare i conti con un dolore grande, ancora più immenso di quello provato per la morte del padre, ucciso proprio per mano di Ciro, e diverso da quello provato per la madre. Genny è ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : tre Nuovi personaggi nelle trame della Soap : Marchena, Lola e María Elena Casado de Brey sono i tre nuovi protagonisti de Il Segreto. Scopriamo chi sono e come si inseriranno nelle vicende di Puente Viejo.

Scopriamo Nuovi personaggi e un nuovo trailer per Mortal Kombat 11 : Mortal Kombat 11 fa capolino alla diretta State of Play di PlayStation con tre nuovi combattenti presentati al grande pubblico in attesa del titolo, in arrivo per console il 23 aprile 2019.Come possiamo vedere, in occasione della live è stato mandato in onda un nuovo trailer nel quale vengono svelati dei nuovi componenti del roster di gioco assieme ad altre sequenze di gioco e cinematic tra i diversi combattenti del franchise. Diamo dunque il ...

La nuova immagine di The Last of Us Part 2 mostra uno dei Nuovi personaggi su PS4 : Prima di lasciare il passo alla già chiacchierata PlayStation 5, PS4 deve ancora regalarci un gioiello poligonale come The Last of Us Part 2. Nonostante non sia ancora disponibile sulla console di ultima generazione made in Sony, la prossima avventura post apocalittica realizzata da Naughty Dog profuma già di capolavoro. Non solo perché la fiducia dei giocatori nelle capacità della software house californiana è da sempre alle stelle - e non è ...

I personaggi di Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostrano in Nuovi trailer : Qualche mese fa, prima degli annuali Game Awards, iniziarono a circolare voci sull'esistenza di un nuovissimo gioco Crash Team Racing o di un remake dell'originale della prima PlayStation. Bene, quelle voci si rivelarono vere, ed è stato presentato Crash Team Racing Nitro Fueled, appunto un remake del titolo originale. Nintendo Everything ha notato che l'account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot ha twittato nuovi trailer dedicati ai ...

Apex Legends prepara importanti novità - indiscrezioni su Nuovi personaggi e armi al 18 febbraio : Un successo inarrestabile quello di Apex Legends, il nuovo Battle Royale curato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts che ha fatto il suo esordio sulla scena videoludica senza alcun preavviso. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito un po' tutti, e la controprova di ciò la si è avuta dalle stime numeriche, che parlano di venticinque milioni di giocatori che hanno preso parte ad almeno una partita all'interno del ...

Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale tra l’enigma Jonas e Nuovi fantasmi : trama 1ª puntata 13 febbraio : Il Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 debuttano da stasera, 13 febbraio, per un totale di sei serate in prima assoluta. Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani sono ancora i protagonisti di una nuova stagione densa di misteri, ancora più dark e fantasmi del passato che potrebbe gettare le basi per un terzo ciclo di episodi - come si vociferava in conferenza stampa. Nel Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 ritroviamo Lino ...