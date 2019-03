Nuoto | il dorso di Margherita Panziera | ' Paura addio | ora so quanto valgo'

Nuoto - Campionati spagnoli open 2019 : Margherita Panziera primo tempo stagionale al mondo nei 200 dorso - bene Quadarella nei 400 sl : A Madrid sono andati in archivio i Campionati nazionali open ma per l’Italia è stato un test molto indicativo in vista degli Assoluti primaverili (2-6 aprile) che andranno in scena tra poco meno di un mese nella vasca romagnola. Ad aprire letteralmente le acque nella piscina iberica è stata Margherita Panziera. L’atleta veneta, oro europeo nei 200 dorso a Glasgow nel 2018, si è imposta con l’eccellente crono di ...