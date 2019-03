Notizie dal Forex 28 marzo 2019 : Lieve deterioramento per la fiducia dell'economia di Eurolandia che si è attestata a 105,5 punti a marzo.

Le Notizie del giorno – Nuove dichiarazioni telecronista - Matuzalem in ospedale - torna Icardi : Le notizie del giorno – “L’ho fatta diventare famosa, le mando un mazzo di fiori” ma anche “Ho detto quello che pensano tutti. Le donne con le donne, gli uomini con gli uomini. Lo pensano tutti”. Sono le Nuove dichiarazioni di Sergio Vessicchio, il telecronista che durante la telecronaca ha offeso Annalisa Moccia, assistente arbitro donna durante una partita del campionato campano di Eccellenza, arrivano le dichiarazioni a La Zanzara su ...

Dallo streaming alle Notizie : tutti i nuovi servizi di Apple : Doveva essere la serata dei servizi, al plurale, e così è stato. Neppure un cenno ai neonati iPad e AirPods. Sono arrivati una piattaforma di streaming con contenuti originali, Apple TV+,, una '...

Dallo streaming alle Notizie : tutti nuovi servizi di Apple : Doveva essere la serata dei servizi, al plurale, e così è stato. Neppure un cenno ai neonati iPad e AirPods. Sono arrivati una piattaforma di streaming con contenuti originali, Apple TV+,, una '...

Inter - ottime Notizie dalla Pinetina : Mauro Icardi si allena in gruppo e punta la Lazio : Mauro Icardi si sta regolarmente allenando con l’Inter in vista dell’incontro con la Lazio che potrebbe essere decisivo in chiave Champions League Mauro Icardi si sta regolarmente allenando in gruppo. L’Inter ha ritrovato il proprio centravanti dopo oltre un mese di querelle, tra Wanda Nara ed il caso della fascia da capitano, adesso però tutto sembra almeno per il momento essere stato sanato. Icardi punta dunque la ...

Fratellini morti a Bologna ultime Notizie - dubbi sulla caduta dal balcone : cosa è successo? - Ultime Notizie Flash : Si indaga sulla tragedia dei Fratellini morti a Bologna. Attualmente l'ipotesi della disgrazia è la più accreditata, ma ci sono alcuni dubbi da chiarire

Sampdoria - le ultime dall’allenamento : buone Notizie per Giampaolo : Gaston Ramirez torna in gruppo. Questa la buona notizia in casa Sampdoria nell’allenamento di questa mattina. Assente col Sassuolo per il trauma contusivo alla gamba destra rimediato con l’Atalanta, l’uruguaiano ha svolto con i compagni sia la prima fase della sessione, dedicata al riscaldamento e al lavoro atletico, sia la seconda, basata su esercitazioni tecniche. Terapie, fisioterapia e lavoro specifico individuale ...

Zia si getta dal balcone con il nipotino - le accuse della madre del piccolo : era una pazza - Ultime Notizie Flash : Potrebbe essere un omicidio suicidio quello di Modena: la zia del piccolo Giacomo si è buttata dal palazzo con il bambino. Sono morti entrambi: le Ultime

Le Notizie del giorno – Nuovo clamoroso scandalo in Serie A - 7 squadre rischiano grosso [NOMI e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – Sta per scoppiare una nuova bomba per quanto riguarda il calcio italiano, un Nuovo terremoto e che rischia di avere pesanti conseguenze anche per la prossima stagione. Tutto è iniziato dalle parole del presidente Gravina, l’obiettivo è quello di attenzionare le plusvalenze fittizie e gli scambi sospetti, si tratta di mosse da parte delle società per nascondere le perdite. I bilanci delle società adesso ...

Notizie dal Forex 14 marzo 2019 : EUR/USD L'euro è stabile nei confronti del biglietto verde . Il cross Eur/Usd quota 1,1297 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1281. La FED non ha fretta di aumentare i tassi di interesse ...

Ultime Notizie su Nadia Toffa : dalla bufala della morte non guariscono web e social : Ci risiamo, le Ultime notizie su Nadia Toffa in circolazione in queste ore sono drammatiche e danno per morta la conduttrice bresciana del programma Le Iene, perché sconfitta dal cancro che la giovane trentanovenne sta combattendo oramai da mesi. Eppure e per fortuna, ci troviamo al cospetto di una nuova bufala, nuovamente costruita ad hoc da fantomatici siti di informazione e sapientemente diffusa sui social per fare scalpore e raccogliere ...

Vaccini : ultimo giorno per regolarizzarsi - arrivano Notizie dei primi bambini esclusi dalle scuole : Oggi è l’ultimo giorno per regolarizzarsi con i Vaccini: da domani la legge Lorenzin verrà applicata alla lettera. E già oggi arrivano le prime notizie di bambini esclusi dalle scuole. Ecco la situazione in tutta Italia. Il terzo circolo scolastico di Pagani, nel salernitano, è uno degli istituti dove è stato applicato a partire da oggi lo stop ai bambini non vaccinati. Il preside Attilio Trusio, infatti, ha allontanato tre bambini dalla ...

ULTIME Notizie/ Di oggi - ultim'ora. Prato - figlio dall'alunno 14enne - 9 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Prato, un'insegnante ha partorito un bambino avuto con un suo alunno appena 14enne, 9 marzo 2019,

Europa League - Inter - brutte Notizie dall'infermeria : infortunio per Ivan Perisic : brutte notizie per l'Inter dopo la trasferta di Francoforte: si ferma Ivan Perisic per un problema agli adduttori, il croato in dubbio per il ritorno Uno 0-0 che non fa dormire sogni tranquilli in ...