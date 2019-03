Non è la D’Urso | Barbara | «Mi ha telefonato Piersilvio Berlusconi | la trasmissione gli è

davidemaggio

(Di giovedì 28 marzo 2019)D'Ursola terza puntata di Live – Non è la“è piaciuta tantissimo“. GarantisceD’Urso. Poco fa, lanciando l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha fatto riferimento al suo show di prima serata ed ha ringraziato il pubblico da parte dell’editore, assicurando di aver ricevuto la benedizione di quest’ultimo via telefono.Durante il promo collocato all’interno de Il Segreto, la D’Urso – parlando del programma andato in onda la sera prima – ha affermato:“Vi dico grazie anche da parte del nostro editore, mi ha, lagli è piaciuta tantissimo“.Il vicepresidente del Biscione – come riferito dalla conduttrice – ha espresso il proprio apprezzamento per Live – Non è la D’Urso non ...

