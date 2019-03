No alla plastica | Confindustria | Ricadute sul settore

Addio alla plastica monouso : quali prodotti verranno eliminati - dai cotton fioc ai piatti : Dal 2021 l'Ue dirà Addio alla plastica monouso, come deciso da una direttiva approvata dal Parlamento europeo. Molti i prodotti messi al bando: non solo i classici piatti e posate in plastica, ma anche tanti altri oggetti di uso quotidiano come i cotton fioc. Novità anche per le bottiglie di plastica e il loro riciclo.Continua a leggere

L’Ue dice addio alla plastica monouso : dal 2021 aboliti piatti - bicchieri e cannucce : Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva con la quale si mette al bando, a partire dal 2021, la plastica monouso. Verranno quindi aboliti piatti, bicchieri e cannucce di plastica, ma anche posate, bastoncini cotonati e bacchette. Novità anche per quanto riguarda l'etichettatura informativa.Continua a leggere

UE - Coldiretti : “Addio alla plastica monouso da 1 italiano su 4” : In Italia un cittadino su quattro (27%) ha evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene addirittura che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva di una nuova direttiva che impone agli Stati membri di vietare l’uso di ...

A Macerata stop alla plastica : ... nell'ottica di un'economia circolare di recupero, riuso e riciclo». Secondo i dati diffusi dall'Unione, attualmente in Europa sono generati ogni anno 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ...

Un calcio alla plastica in laguna. Così volontari e calciatori ripuliscono Venezia : Sono innamorato di Venezia, la città più bella del mondo: non possiamo permetterci di ridurla Così e anche noi dobbiamo contribuire a salvaguardare l'ambiente' dice. 'E' giusto che ci sporchiamo le ...

No alla plastica monouso - siglato protocollo d'intesa Ambiente Mare Italia-Unione Europea : ... e il supporto alla 'Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare', adottata dalla Commissione Europea a gennaio 2018 per accompagnare il processo di transizione verso 'un'economia piu' ...

Rimini dichiara guerra alla plastica : stop nella spiaggia e mense : Rimini dichiara guerra alla plastica e al fumo in spiaggia. La ‘rivoluzione’ arriverà con un’ordinanza balneare che a breve uscirà dal Comune, come ha anticipato lo stesso Palazzo Garampi ad alcune testate locali, e sarà applicata già da questa estate. Si tratta di due divieti studiati nelle scorse settimane e che segnano una svolta ‘green’ per la città romagnola. Due settimane fa infatti il Comune ha annunciato il ...

alla Milano design week anche il ro plastic prize : La plastica riciclata è cool con GuiltlessPlastic di Rossana Orlandi : Quanto al master, a oggi sono circa 25 i lavori pervenuti che saranno esposti al Museo della Scienza e delle Tecnologia Leonardo da Vinci , nella sezione dei treni,. L'idea è anche di realizzare dei ...

Burberry eliminerà la plastica dalla sua produzione entro il 2025 : Negli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi i fashion brand impegnati attivamente nella battaglia contro l'inquinamento della plastica, alleandosi con governi e organizzazioni di rilievo internazionale. Tra queste troviamo l'Ellen MacArthur Foundation, ideata per aiutare le aziende dell'industria moda (e non solo) a dirigersi progressivamente verso un'economia circolare. Lo scorso ottobre Burberry, assieme ad altri brand come Stella ...

Burberry - addio alla plastica entro il 2025 : L’inquinamento causato dalla plastica in tutto il mondo, e in particolare nei mari e negli oceani, è una delle emergenze più impellenti a cui brand, governi e organizzazioni internazionali si trovano a dover far fronte. Lo scorso ottobre, oltre 250 marchi dell’industria moda e non solo hanno affermato il loro impegno ad affrontare l’inquinamento provocato dalla plastica firmando il New Plastics Economy Global Commitment, lanciato dalla ...

Ad Hawassa tra i "super eroi" che salvano l'Etiopia dalla plastica : Raccontano ad Hawassa che durante la stagione delle piogge dalle aperture dei canali in città - poco più che larghi tombini, senza alcuna copertura - salivano montagne di bottiglie di plastica spinte ...

L'Africa alla guerra della plastica. Dove il riciclaggio è un business : Un enorme affare. Pulito. Ma che scatena lotte tribali. E i raccoglitori compaiono a ogni angolo di Adis Abeba

Puglia - stop alla plastica in spiaggia : primo divieto in Italia : Le spiagge pugliesi stanno per dire addio alla plastica. “Sarà complicato, ma possiamo farlo” aveva annunciato, qualche tempo fa, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e, nei giorni scorsi, con un post su Tweet ha spiegato che la Regione Puglia è pronta ad abolire, fin da subito, dai lidi garganici e salentini la plastica monouso. Così, in anticipo di ben due anni rispetto ai tempi imposti dalla direttiva comunitaria, "il tacco ...

Puglia - stop alla plastica nelle spiagge dalla prossima estate : primo caso in Italia : “Sarà certamente complicato, ma possiamo farlo”. Lo aveva scritto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che a novembre 2018, in un post, ha annunciato: “Aboliamo la plastica monouso. Subito. La legge pugliese sull’economia circolare e sulla prevenzione dei rifiuti proverà a farlo”. E ora la Regione sarà la prima in Italia a vietare la plastica monouso in spiaggia, dai contenitori alle stoviglie, in anticipo di due anni rispetto ...