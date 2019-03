Nicola Morra | Sentiremo Salvini in commissione Antimafia sul caso Montante

Matteo Salvini e l'intervista di Nicola Morra sul caso Montante : come smonta il Fatto di Marco Travaglio : "Corruzione, perché Matteo Salvini non è parte civile su Montante?", si chiede Nicola Morra, il presidente grillino dell'Antimafia in una intervista a il Fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio. Una domanda rivolta al ministro dell'Interno sul caso del processo a Montante che sa di insinuazione.

'Solo i giudici possono dirci se a Roma siano giunti al fondo'. Intervista a Nicola Morra - di A. De Angelis - : E lei dice che chi la responsabilità politica del governo non c'entra nulla e non deve render conto di nulla?. È necessario però mettere in moto maggior controlli, questo è necessario, perché, come ...

'A Roma è il momento di usare l'accetta'. Intervista a Nicola Morra - di A. De Angelis - : E lei dice che chi la responsabilità politica del governo non c'entra nulla e non deve render conto di nulla?. È necessario però mettere in moto maggior controlli, questo è necessario, perché, come ...

"A Roma è il momento di usare l'accetta". Intervista a Nicola Morra : Anche Daniele Frongia indagato per corruzione, presidente Morra.Ho appena appreso la notizia.Siamo di fronte a una Tangentopoli pentastellata a Roma, o è solo l'ennesima mela marcia?A questo punto soltanto la magistratura può dirci se siamo giunti al fondo oppure no. Il mio auspicio è che si faccia pulizia completa. C'è il momento in cui si deve usare il bisturi, ma c'è anche il momento in cui si deve usare ...

Elezioni in Basilicata - Nicola Morra (M5S) : “Ci sono 5 ‘impresentabili’ nelle liste” : Nicola Morra (M5S), presidente della Commissione Antimafia, ha fatto i nomi dei 5 impresentabili: si tratta di Sergio Claudio Cantiani, Vincenzo Clemente, Massimo Maria Molinari, Paolo Galante e Rocco Sarli.Continua a leggere

Arresto De Vito - Nicola Morra : 'I fatti contestati sono gravissimi'. Shock tra i consiglieri M5S : 'È impossibile' : "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti", aggiunge Morra. Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di Roma dopo la notizia dell'Arresto ...

Arresto De Vito - Nicola Morra : "I fatti contestati sono gravissimi". Shock tra i consiglieri M5S : "È impossibile" : "I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento,ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio". Lo afferma Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, commentando l'Arresto di Marcello De Vito. "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica ...

Rosarno - premio antimafia nella scuola diretta dalla preside imputata. In sala investigatori - magistrati e Nicola Morra : La consegna dei premi antimafia? In un liceo guidato da una dirigente, rinviata a giudizio per due episodi di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Procura di Reggio Calabra sull’utilizzo improprio dei fondi pubblici destinati all’associazione antimafia “Riferimenti”. È avvenuto a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove è stato consegnato il premio nazionale “Impastato-Valarioti” dedicato alla memoria del giornalista di Cinisi ucciso da ...

Nicola Morra - presidente della commissione Antimafia : "In Sardegna otto candidati impresentabili" : "Sono 5 i candidati all'assemblea regionale in Sardegna la cui candidatura non risulta conforme alla disciplina del Codice di autoregolamentazione dell'Antimafia perché rinviati a giudizio e con fase dibattimentale in corso. Mentre sono 3 i nominativi di candidati che, avendo sentenza di condanna in primo grado, vedrebbero, qualora eletti, sottoposta a sospensione di diritto la loro carica". Lo ha detto il presidente della commissione ...

Nicola Morra : "Sì al processo a Salvini - in gioco la credibilità di M5S" : Nell'aria si respira un No dei 5 stelle all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti e la cosa non piace a Nicola Morra. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia sceglie le colonne del Fatto Quotidiano per esprimere tutto il suo malcontento per la decisione che sta per maturare. Perché per M5S si tratta di un bivio, di uno snodo che non resterà senza strascichi. E secondo Morra votare No ...

Critiche al "salutiamo i Casamonica" di Virginia Raffaele. Nicola Morra (M5S) : "Grave leggerezza" : "Che i Casamonica possano diventare sul palco dell'Ariston oggetto di battuta come i Cesaroni o i Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di Sanremo non ripeterebbe l'errore. La Mafia non va normalizzata. La Mafia va asfaltata" scrive su Twitter il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra.È il più autorevole tra i commenti critici sulla gag di Virginia Raffaele e ...