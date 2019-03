Nicola Carraro | il marito di Mara Venier Un amore senza tempo tra i due

Mara Venier viene accusata di voler imitare la D'Urso : Nicola Carraro sbrocca sui social : Mara Venier finisce al centro delle polemiche social dopo l'ultima puntata di Domenica In trasmessa ieri pomeriggio su Canale 5, al termine della quale qualcuno l'ha 'accusata' di voler imitare la sua ex competitor Barbara D'Urso. Accuse che, tuttavia, non sono piaciute per niente al marito della conduttrice veneta, Nicola Carraro, il quale su Twitter è letteralmente esploso, lasciandosi andare ad alcuni commenti al vetriolo nei confronti degli ...

Mara Venier accusata di copiare Barbara D'Urso - Nicola Carraro si infuria su Twitter : Su Twitter si scatena la guerra tra i fan di Domenica Live e quelli di Domenica In. Ad un utente che accusa Mara Venier di copiare Barbara D'Urso, Nicola Carraro risponde in malo modo con un tweet ...

Mara Venier accusata di copiare Barbara D'Urso - Nicola Carraro si infuria su Twitter : Su Twitter si scatena la guerra tra i fan di Domenica Live e quelli di Domenica In. Ad un utente che accusa Mara Venier di copiare Barbara D'Urso, Nicola Carraro risponde in malo modo con un...

Mara Venier vivo lontano da Nicola Carraro per questioni di salute : Sul suo profilo di “Instagram” Mara Venier ha postato il video del suo matrimonio con Nicola Carraro. Il filmato era andato in onda a “Domenica In” – in occasione dell’intervista all’ex sindaco Walter Veltroni che aveva celebrato le nozze commuovendo la conduttrice. La Venier lo ha condiviso con i suoi follower, rivelando anche un fatto molto privato che riguarda il suo legame con il marito. Una follower le avrebbe ...

Mara Venier e la verità sulle nozze con Nicola Carraro : 'Ecco perché viviamo separati...' : Mara Venier ha postato sul suo profilo il video del suo matrimonio con Nicola Carraro, celebrato da Walter Veltroni. Su le ultime novità. Il filmato era andato in onda a Domenica In - in occasione ...