Nell’ippocampo il segreto della rigenerazione delle cellule del cervello

(Di giovedì 28 marzo 2019) Tutti vorremmo unsempre giovane e reattivo al riparo dell’età che avanza, e magari in grado di rigenerarsi: ora una nuova scoperta potrebbe aprire nuovi scenari. La risposta è dentro la struttura delnello specificatamente nell’ippocampo, questo quanto afferma la ricerca pubblicata sulla rivista Cell, la scoperta si deve ai ricercatori dell’UniversitàPennsylvania, coordinata da Hongjun Song e Guo-li Ming.“Abbiamo mostrato per la prima volta, nei mammiferi, che i neuroni dell’ippocampo crescono e si sviluppano da una singola popolazione distaminali, per un’intera vita“, afferma Song. “I nuovi neuroni sono più flessibili nel fare connessioni rispetto ai neuroni maturi, e questo è fondamentale per un sano apprendimento, per la memoria e la regolazione dell’umore“.La scoperta mostra che ...