Nel trailer di The 100 6 Clarke | Bellamy e gli altri affrontano i loro demoni sotto un

optimaitalia

(Di giovedì 28 marzo 2019)Ildi The 100 6 si apre con le parole di Monty che invita i suoi amici ad essere delle brave persone. In questa sesta stagione, che segna anche l'inizio del secondo capitolo per la serie distopica, i sopravvissuti approdano su un nuovo Pianeta (il cui nome è Sanctum), dove sperano di poter ricominciare da zero.Lebuone intenzioni non verranno accolte decisamente come vorranno. Gli abitanti, governati dal carismatico leader interpretato da JR Bourne sembrano ospitali, ma ben presto si scopre chela superficie c'è ben altro. Come Monty e Harper avevano spiegato nel finale della quinta stagione, Sanctum ha due soli, e questo non promette nulla di buono. Uno dei fotogrammi deldi The 100 6 allude a un fenomeno chiamato Red Sun Rising che a quanto pare trasforma i suoi abitanti in altre persone, risvegliando illato più oscuro. Del resto, lo slogan del ...

mtvitalia : PER-SO-NA! Alzi la mano chi non si è ancora ripreso ?? #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA - Marina_Cobain5 : RT @youarestillyou: Io dopo aver visto Raven con quello lì ancora nel trailer della prossima season penso che Jason non capisce una sega de… - winteriscomving : Raga ve lo dico, sono sicura che l’unica gioia in questa stagione sarà Murphy perché grazie alle scene che ci sono… -