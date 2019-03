Nel giorno di Tari e Tasi tornano anche i partiti

Conor McGregor indagato per stupro Nel giorno in cui annuncia il ritiro : Ma quasi in concomitanza con il «cinguettio» di Conor McGregor - tra gli sportivi più pagati al mondo e star indiscussa della Mma, acronimo della sigla inglese Mixed martial arts: tecnica di ...

10 gadget dedicati a Quentin Tarantino (Nel giorno del suo compleanno) : Quentin Tarantino è l’eterno enfant prodige del cinema anche se ormai il ragazzo ha 56 anni. Li compie oggi e li festeggerà godendosi il successo strepitoso che già il solo trailer del suo prossimo film C’era una volta a… Hollywood sta riscuotendo. A oggi conta già quasi 15 milioni di visualizzazioni da quando la Sony Pictures Entertainment l’ha pubblicato su YouTube il 20 marzo. Uno degli ennesimi successi di questo Peter Pan del ...

Ultimo giorno di Jared Padalecki sul set di Supernatural 14 : Jeffrey Dean Morgan pronto a tornare Nell’ultima stagione : Grandi novità in arrivo in materia di serie tv in quello che è considerato da sempre il mese clou per i fan. Sipari che calano, vacanze che iniziano per gli attori e ultimi episodi da vedere per il pubblico e anche per Supernatural 14 è lo stesso visto che Jared Padalecki ha annunciato sui social di aver chiuso con la serie, almeno per quest'anno. Per lui è arrivato già il momento dell'Ultimo giorno di riprese sul set della serie e questa ...

Incendi : un rogo al giorno Nel 2019. Record a Genova con piogge dimezzate - caldo e vento forte : Per effetto del caldo e della siccità è divampato in Italia un Incendio al giorno dall’inizio nel 2019 in cui si contano ben 87 roghi dall’inizio dell’anno con 2426 ettari bruciati, contro gli appena 4 roghi dello stesso periodo del 2018 e 26 ettari E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Effis che evidenzia il drammatico Record in riferimento occasione all’inferno di fuoco alimentato dal forte vento che ha devastato le alture ...

Sposati da 56 anni - muoiono lo stesso giorno mano Nella mano : “Non volevano vivere separati” : La storia di Judy e Will Webb è quella di una coppia che si è innamorata più di 50 anni fa. Da allora hanno condiviso praticamente ogni giorno della loro vita senza separarsi quasi mai durante i cinquantasei anni di matrimonio. E Judy e Will non si sono separati neppure il giorno della morte, arrivata il 6 marzo scorso per entrambi. I due coniugi del Michigan sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Entrambi avevano settantasette ...

Nel 2018 chiuse 5 filiali al giorno A Poste i clienti persi dalle banche : Le banche italiane hanno sempre più voglia di occuparsi di assicurazione e risparmio gestito, vista la crescente concorrenza non solo delle piccole ma aggressive startup della Fintech, ma soprattutto di un concorrente ben radicato sul territorio come Poste Italiane Segui su affaritaliani.it

Palermo-Catania - via al raddoppio. ToniNelli : 'E' un giorno importante' : Per me, gli affari sono solamente i siciliani e le economia siciliana e quindi faremo in modo che laddove i soci esistenti, che sono tutti pubblici dovessero decidere di vendere una quota ...

Inter - Nainggolan si allena alla Pinetina anche Nel giorno libero : In casa Inter è tornato il sereno dopo il successo ottenuto contro il Milan nel derby di Milano prima della sosta. I nerazzurri si sono imposti 3-2 con una prestazione importante che ha permesso il ritorno al terzo posto con cinquantatré punti, più due sui rossoneri e a più sei sulla Roma quinta. alla ripresa, domenica prossima, ci sarà un altro scontro diretto contro la Lazio allo stadio Meazza con calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. Un ...

Raddoppio linea ferroviaria Palermo - Catania. ToniNelli : "Giorno importante per la Sicilia" : Buone notizie per la mobilità siciliana. Partono oggi, 25 marzo 2019, i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Palermo " Catania , opera che darà impulso allo sviluppo delle ...

OrNella Vanoni a Domenica In : "Prendo antidepressivi ogni giorno" : Ornella Vanoni torna a stupire ospite di Mara Venier a Domenica Innella puntata di Domenica 24 marzo 2019. La cantante ha fatto irruzione nello studio nel corso di un intermezzo dedicato a Ballando con le Stelle, improvvisandosi compagna di danza dei ballerini del programma televisivo di Milly Carlucci.Dopo la divertente parentesi tersicorea, la Vanoni si è confessata a Mara Venier, parlando con coraggio di un male che l'ha afflitta per ...

Domenica In - il dramma segreto di OrNella Vanoni : "Un giorno il medico mi ha detto...". Mara Venier gelata : "Sono border-line, mi devo curare finché campo". Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In, ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno, parla della propria condizione di "quasi-depressa", commuovendo il pubblico. "La tua grande malinconia è sempre stata molto affascinante