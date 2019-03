NBA | Oklahoma City-Indiana 107-99 | 24-0 di parziale | Pacers ribaltati in 7 minuti

NBA : nella notte vincono Toronto e Philadelphia - Oklahoma scivola settima : Nove match nella notte Nba scombinano la classifica, soprattutto nella Western Conference. Cattive notizie per i Thunder che, uscendo sconfitti in casa dai Toronto Raptors, finiscono per lasciarsi riprendere da Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs: sesto, settimo e ottavo posto tutti a 0.583: ai Playoff con questi punteggi l'ordine sarebbe Clippers-Thunder-Spurs. Perdono Thunder e Spurs, vincono Blazers e Jazz Con le sconfitte di Oklahoma, ...

Risultati NBA – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...

NBA - Gallinari più Williams - Oklahoma al tappeto : Con i 74 punti della coppia Gallinari-Williams i Clippers fanno lo sgambetto ai Thunder e conquistano così il loro quarto successo consecutivo. Settima perla consecutiva per i Rockets, che maltrattano ...

NBA - risultati dell'8 marzo : passano Milwaukee e Oklahoma : Notte Nba da due sole partite quella dell'8 marzo, ma entrambe sfide al vertice, una per la Eastern Conference e l'altra per la Western Conference. Al Rose Garden di Portland si giocava per difendere il terzo posto nella classifica a ovest: gli Oklahoma City Thunder e i Portland Trail Blazers partivano infatti dal pari merito a 0.609, diviso a tre squadre anche con gli Houston Rockets di James Harden - 'The Beard' sarà impegnato domani contro ...

Basket : NBA. vittorie per Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder : Solo due partite nella notte Nba e nessun italiano in campo. Vincono gli Oklahoma City Thunder che battono a domicilio i Portland Trail Blazers

Risultati NBA del 6 marzo : sorpresa Boston contro Golden State - perde ancora Oklahoma : La sorpresa della notte del 6 marzo arriva da Oakland, dove i Celtics costruiscono una vittoria esterna per più di 30 punti proprio contro i campioni in carica Nba, i Golden State Warriors. Un record, perché il team allenato da Steve Kerr non era mai stato sconfitto così pesantemente in questa stagione. Non hanno da temere troppo i Warriors, perché anche le altre squadre ai vertici della classifica dell'ovest si sono fermate: Portland e ...

Risultati NBA del 27 febbraio : Denver batte Oklahoma - vincono anche Toronto e New York : Si sono tenute nella notte americana 3 importanti partite della NBA. Ci avviciniamo ai play-offs e cominciano ad arrivare le prime sentenze. Ecco i Risultati di stanotte. Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 121 - 112 Partita decisiva nella notte per la corsa ai Playoff a ovest: i Thunder di George e Westbrook sfidavano i secondi assoluti della Western Conference. Match combattuto al Pepsi Center, ma sono i padroni di casa a spuntarla con un ...

NBA - Denver vince duello con Oklahoma : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Turno ridotto in Nba questa notte. Si sono giocate soltanto tre partite. Denver ha vinto la sfida di alta classifica a ovest contro Oklahoma per 121-112 e si conferma la seconda ...

Basket - NBA : New Orleans ferma la corsa di Oklahoma - cinque di fila per Orlando : WASHINGTON - Oklahoma rallenta la rincorsa al secondo posto della Western Conference. I Thunder, 37-20,, nel giorno dell'annuncio dell'ingresso nel roster di Markieff Morris, cedono 131-122 in casa ...

NBA - Westbrook 11esima tripla doppia di fila - ma Oklahoma City Thunder va ko : Nba, lo spettacolo continua. Tre le partite nell'ultimo turno prima dell'All Star Game di Charlotte. Su tutti ha svettato la prestazione di Russell Westbrook, alla sua 11ma tripla doppia consecutiva ...

NBA – Nuova squadra per Markieff Morris : c’è l’accordo con gli Oklahoma City Thunder : Markieff Morris è un nuovo giocatore degli Oklahoma City Thunder: l’ex Wizards si è accordato nella notte con la franchigia del Midwest Assente dallo scorso 26 dicembre a causa di una neuroprassia cervicale transitoria, Markieff Morris ha finalmente ricevuto l’ok dai medici per ritornare in campo, come confermato dall’agente Rich Paul a Yahoo Sport. Diverse franchigie hanno subito contattato il giocatore, free agent dopo ...

VIDEO NBA 2019 - la tripla doppia di Westbrook non basta ad Oklahoma : Nella notte NBA nuovo show di Russell Westbrook, che mette a segno l’ennesima tripla doppia, ma non evita ai suoi Oklahoma City Thunder la sconfitta sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per lui il referto parla di 44 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Si seguito le immagini della sua partita. IL VIDEO CON LA tripla doppia DI Westbrook roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

NBA – Si separano le strade di Thunder e Alex Abrines : concluso il mandato di tre anni con Oklahoma : Alex Abrines dice addio agli Oklahoma City Thuder: il cestista spagnolo potrà adesso dedicarsi ad importanti questioni personali Thunder saluta Alex Abrines: secondo quanto appreso da alcune indiscrezioni social sembra proprio che le strade del cestista spagnolo e di Oklahoma si sono separate. Dopo tre anni con la squadra, Abrines dice addio ai Thunder, per dedicarsi pienamente ad un suo problema personale che lo sta tenendo lontano dal ...

NBA - giocatori terrorizzati dalle vicende paranormali dell'Hotel Skirvin di Oklahoma City : Inaugurato per la prima volta nel 1911, l'Hotel Skirvin, ad Oklahoma City, è uno degli hotel più antichi della città. Venne chiuso nel 1988 per dei problemi strutturali ed abbandonato per 19 anni. In seguito venne ristrutturato e riaperto al pubblico nel 2007 come facente parte della catena Hilton. E', di fatto, un edificio di interesse storico ma non è di certo questo che l'ha reso famoso, piuttosto le dichiarazioni di alcuni giocatori della ...